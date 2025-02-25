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急診壅塞、無床可用 侯友宜喊話要中央面對問題

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席泰山行動治理。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席泰山行動治理。記者劉懿萱／攝影

醫學中心急診壅塞、加護病房滿床醫療危機。新北市長侯友宜今受訪說，春節期間啟動加強輪駐急診分流制度，是短期因應機制，長期還是希望中央面對問題，包括如何留住護人員、如何鼓勵他們，並在急重症健保給付制度，給他們更好照顧。

侯友宜今出席泰山行動治理，會前受訪被問及急診擠爆，甚至有急診醫師求救說病床跟護理人力不夠。侯說，春節期間啟動加強輪駐急診分流制度，是新北短期因應的機制，若有必要會啟動整個醫療聯防及轉診機制。

侯友宜說，長期來看，還是希望去中央面對問題，包括如何留住護人員、如何鼓勵他們，以及在急重症健保給付制度上，給他們更好的一個照顧，提升急重症照顧的服務量能，這才是當前亟需中央、地方大家一起共同面對的問題。

而228連假即將到來，新北市衛生局公布，連假首日為國定假日，多數醫院門診暫停服務。不過仍有永和耕莘醫院、市立土城醫院、瑞芳礦工醫院維持正常門診；仁愛醫院、耕莘醫院兩院區、台北醫院及樂生療養院等幾家醫院上午也提供部分門診。

另外，假次日新北市大部分醫院恢復平時周六門診時間，但台大金山分院、亞東醫院仍暫停開放門診服務；連假最後一天適逢周日，新北市各急救責任醫院門診服務暫停，維持急診24小時正常作業。連假期間民眾如需就醫，建議可先致電醫院查詢確認。

侯友宜 健保

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