批承諾三班護病比入法卻跳票 民眾黨團酸：賴門酒肉臭

全台各醫院急診壅塞持續未解，近日有急診醫師關心相關問題，遭到衛福部次長林靜儀反嗆「小腦袋」。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，面對基層醫護同仁的負擔，當前的政府高層毫無知覺，而同時針對林靜儀的發言，賴清德總統、行政院長卓榮泰是否還要為其背書。

民眾黨立法院黨團上午舉行「急診室塞爆，三班護病比入法跳票」記者會，黃國昌表示，基層醫護同仁面對無法負荷的負擔，同時也牽涉許多民眾的就醫權益，當今的政府高層竟然毫無知覺，賴總統與民進黨立委還在官邸烤肉同樂，根本就是「賴門酒肉臭、路有凍死骨」的境界。

黃國昌指出，2024年總統大選期間，面對基層醫護發出求救訊號，賴總統當時承諾三班護病比「一定要入法」，衛福部也承諾會提出最終版本，然而目前的相關進度是零，「我們要請教賴總統，選前騙票選後忘記了嗎？衛福部是在欺騙台灣社會嗎？」

黃國昌再指，基層醫護人員被壓到喘不過氣，眼看急診室塞滿人放不下病床，現在只能在社群平台發文求救，結果換來林靜儀冷嘲熱諷「呵呵，你們這些小腦袋，腦袋裡面到底在想什麼」，全國人民現在才真正想問，這些官員的腦袋到底在想什麼。

黃國昌質疑，看到林靜儀這樣的發言，醫護同仁哀莫大於心死，現在的急診室已經快要像人間煉獄，結果衛福部次長忙著嗆基層人員，請問這樣的官員是否還適任，還有當初開的支票全面跳票，希望賴總統出面說清楚講明白，不要一天到晚只會想著在總統官邸烤肉。

民眾黨團幹事長陳昭姿表示，急診輕症患者經過檢傷分類，可以轉往門診治療、返家照護，但是需要進入加護病房的患者，現在可以說是有如人間煉獄，有些病人與家屬甚至要自備躺床，而急診室只是暫留觀察的地方，卻有許多病患被迫待兩天以上。

陳昭姿指出，目前全台醫院有40%空床，不過衛福部選擇倒行逆施，持續允許醫院設置病床，再者根據台灣醫療網的規劃，平均每200萬人1家醫學中心，換算下來全台僅需要約12家，然而當前總數已經來到27家，而且北中南地點分布相當不平均，也無怪乎健保點值會出問題。

民眾黨立委林憶君說，全台急診壅塞早就是結構性的問題，儘管衛福部找來各醫學中心開會，但是仍然治標不治本，根本於事無補，現在應該檢討整個健保制度、落實分級醫療，還有宣導自我照護的觀念，賴總統口中的健康台灣，不要變成欺負人民的口號。

黃國昌受訪時表示，林靜儀直到今天早上，還有時間跟心情講幹話，已經並非民眾黨團要對話的對象，「我今天只請問賴總統跟卓榮泰，這樣的官員是否還要繼續背書」，難道只要是民進黨的特定派系，再誇張離譜的行徑都要力挺到底，不僅沒有基本是非，甚至連良心都沒有。