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振興醫院加護病房「神調度」 魏崢：給予病人升等感

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
振興醫院院長魏崢說，在急診壅塞、加護病房一床難求下，振興有中央調床機制，隨時可以收治急重症患者，更重要的是，爲增加加護病房穩定患者轉出意願，在健保床滿床下，醫院會給予免費升等至二人病房，給予最佳的醫療服務，待有健保床時再轉出。本報系資料照
振興醫院院長魏崢說，在急診壅塞、加護病房一床難求下，振興有中央調床機制，隨時可以收治急重症患者，更重要的是，爲增加加護病房穩定患者轉出意願，在健保床滿床下，醫院會給予免費升等至二人病房，給予最佳的醫療服務，待有健保床時再轉出。本報系資料照

醫學中心急診壅塞，加護病房一床難求，更有成大醫院總院患者因無加護病床，須轉送至斗六分院救治，各醫院內 病房調度受關注。振興醫院表示，該院有中央調床機制，可以隨時收治急重症患者，但更重要的是，加護病房穩定患者須轉出時，如果沒有空的健保床，為增加患者轉出意願，醫院免費升等至兩人病房。

振興醫院為區域醫院，卻是國內治療心臟患者重鎮，收治許多急重症患者，截至今天下午二時，該院急診待床5人。振興醫院院長魏崢說，該院急診患者，不像是台大等醫院多，目前病床調度沒有問題，如果病床緊繃時，針對急診輕症患者也無法拒絕治療，但盡量在急診處理好，讓患者回家休養。

魏崢指出，醫院調床機制，由住院處統一調度，當急診收治急重症患者，即啟動院內各科調床機制，並不是心臟外科病房只能收治心臟外科病人，而全院各科別病床都可以調度，即便沒有急重症患者，每天下午三點，全院所有空的病房都會開放，讓醫師收治病人。

魏崢說，有時候醫院「滿床」並非真的「滿床」，而是患者不願意多付錢，住進雙人房、單人房，在等健保床，但為了收治更需要住加護病房的患者，這時須轉出已經穩定的病患，此時患者希望住進健保房，但健保床不夠，此時為增加患者轉出意願，醫院會給予免費升等至二人病房，隨後有健保床再轉出。

醫院受護理師離職，人力短缺影響，振興醫院也須關閉病房。魏崢說，2023年5月至2024年6月，共縮減床數為138床，占急性病床17%。但兩年來，醫院祭出加薪措施，全院加薪幅度達11％到23％，護理人員最高幅度達23%，護理師漸漸回流，已恢復床位數41床，縮減比率為12%。

魏崢舉例，以基本月薪3萬元護理師來說，加薪23％，將達3萬6900元，再加上值夜班等津貼，一個月約有4萬至8萬元，年終獎金有6個月底薪，約40萬元。護理師漸漸回流，病房調度可以更順利一些，振興醫院是財團法人醫院，一定把盈餘分給員工。

魏崢說，遇到需轉院患者，目前與其他醫院間的轉院機制均屬順暢，平時急診醫師也須與其他醫院調度病房的醫師保持良好關係，確保轉院順利，讓病人獲得最好的醫療照顧。

患者 醫師

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