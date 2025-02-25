批急診壅塞是業力引爆！醫曝4件事能解醫療崩壞 籲衛福部別演「猴戲」
醫院急診壅塞前所未見，衛福部三度邀集相關人員開會商討對策，提出三大短期因應策略、中長程二大改革方向，但仍是遠水救不了近火。胸腔科醫師蘇一峰表示，衛福部會議結論如同「一大篇屁話」，急診塞床都是因為台灣健保一直壓榨醫護，目前就是業力引爆。他提出數點建議，「這些都做到醫療崩壞問題就能解決」，痛批官方不要再演「猴戲」欺騙人民了。
胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文，指出急崩壞的這段時間，衛福部沒有挺醫護人員，反而做了很多勸退醫護人員的事。他表示，日前一位急診醫師在衛福部次長林靜儀的社群媒體留言求救，結果反遭林靜儀嘲諷「呵呵你的小腦袋」，蘇一峰氣到批評「堂堂一個衛福部次長，怎麼講話跟一個酸民側翼差不多」，政府選出這個大便官員，人民很無奈。
對於衛福部昨（25日）的開會結果，他認為是「一大篇屁話跟沒開會前一樣」，例如要求「各醫院要靈活調度床位（已經在做了），急診量爆滿（全國都知道了），中小醫院沒有缺床，只有大醫院缺床（所以呢？中小醫院同意嗎？）」，記者會次長像打太極拳般的就結束了，令他傻眼。
蘇一峰指出，急診問題的根源在健保給付，因為健保點值卡住導致病床關床，進而造成急診壅塞，「現在只能說是業力爆發」。對於急診困境，他也提出數點建議：
．落實轉診轉院制度搭配醫學中心部分負擔加重。
．保障健保點值，尤其急重症給付。
．廢健保總額與總額斷頭制。
．基層醫護代表要能進入健保會。
他強調，如果以上數點都能做到，醫療崩壞問題就能解決，呼籲政府「不要用無效開會的把戲騙人民了，你們愛猴戲，民眾不愛看」。
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