急診壅塞 陳其邁：輔導區域醫院升級重度級急救醫院

各大醫學中心急診壅塞成棘手難題，高雄市長陳其邁今天表示，希望能輔導區域醫院提升成「重度級的急救責任醫院」，另外他近日會邀集醫學中心、區域醫院及市立醫院討論急診人員調整待遇，落實分級醫療及推動增加中央健保給付。

陳其邁表示，針對如何增加高雄市急診的「急重症醫療」服務量能，他希望能輔導區域醫院，提升成為「重度級的急救責任醫院」，這對於紓解及均衡整個高雄市不同區域的急救需求非常重要，市府預計在「南高雄」擴增重度級急救責任醫院數量。

此外，為解決急診醫師跟護理整體的人力需求。陳其邁說，最近會邀集醫學中心、區域醫院級市立醫院共同來協議，針對急診相關人員的待遇，是不是可以來做一個調整。

陳其邁分析，最近流感跟諾羅病毒急診就醫多，如果能夠落實分級醫療的話，大概可以減少急診2至3成醫療量能，會請各大醫學中心跟區域醫院等，在急診整合人力做資源配置及調整，可以快速在急診做病人分流。

陳其邁指出，長期來說，整個醫療體系裡面，能夠落實相關轉診的服務，才能夠有效地讓醫療資源做更合理使用。高雄市的「緊急醫療資訊整合中心（EMOC)」負責這任務；包括說在急診、急性病床的安排調控。

陳說，高雄的醫學中心跟區域醫院，在急診病床調節上，目前為止應該還是可以很順利調整的範圍內，但這也都牽涉到長期醫療資源的投入跟配置部分，所以除增加提升中央的健保給付之外，在高雄市府部分，希望能夠就急診疏解人流、增加急診服務量能，提高急診病床的配置跟服務等來做規畫、改善。