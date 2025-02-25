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【重磅快評】侈談醫療分級 帶頭衝急診室不就是林靜儀？

聯合報／ 主筆室
2022年5月新冠疫情蔓延，當時仍是立法委員的林靜儀宣布自己確診。圖為當時她因確診而透過視訊連線質詢。圖／聯合報系資料照片
2022年5月新冠疫情蔓延，當時仍是立法委員的林靜儀宣布自己確診。圖為當時她因確診而透過視訊連線質詢。圖／聯合報系資料照片

醫院急診壅塞問題已成重大醫療危機，衛福部次長林靜儀火上澆油，對來留言的醫師反唇相譏。事後遭遇各方批評，所謂的「檢討」，竟是說自己「不該沒有了解來譏諷的回文是誰就反應」，這種「檢討」，不如不檢討。而林靜儀要大家支持「分級醫療」、「不要每個人都去大醫院」，也讓人想起一件疫情期間的往事。

2022年5月，台灣新冠疫情蔓延，當時仍是立法委員的林靜儀也宣布自己確診。不過她自己在臉書揭露，她自己是在輕微發燒、咳嗽帶點談的情況下，「就近」去亞洲大學附屬醫院檢查。經過急診室的PCR篩檢，她很快就宣告確診。

不過她這則貼文，很快被質疑疑似是「特權篩檢」。首先，在林靜儀確診前，她才在臉書上貼了個資訊，要大家如果懷疑確診「不要急著去急診」，而是輕微症狀無接觸史無匡列，可自行用家用快篩；如果有接觸史有匡列，或已經用家用快成呈陽性的，建議去社區篩檢站PCR篩檢。有嚴重症狀的，再去急診就醫。

當時林靜儀之所以被質疑，主要基於兩點：第一，林靜儀的症狀顯然並不嚴重，直接衝急診做PCR，其實已經逾越當時的「分級建議」；其次，是她就診後，短短1個小時篩檢結果就出爐，恐怕也是院方「差別對待」的結果。對照當時民眾在風中雨中大排長龍等篩檢，對於林靜儀自打嘴巴又特權的質疑，反成另一個焦點。

雖然林靜儀事後表示，自己沒有用特權，也沒出示身分；去亞大急診室做PCR，也並未違反規定。但有沒有用特權姑且不論，現在民眾「衝急診室」也沒違反規定，林靜儀回過頭想想自己當年的作法，難道沒有應該自我檢討之處？說得更直接點，林靜儀當時是立法委員，連她都帶頭衝急診室，又如何呼籲其他人「落實分級」？

從擔任民進黨黨職到立法委員，林靜儀的「大砲性格」就讓人印象深刻。但是在每個位子上應該有適當的言行，是對公職人員的基本要求。立法委員時期的林靜儀可以當大砲，當了衛福部次長還不改作風，就是不適任的表現。更何況，還有「帶頭衝急診」的前科，怎麼當官員和民眾表率？尤其所謂檢討，竟是再酸留言者「來歷不明」，難道林靜儀的意思是說，如果留言者有來頭，她就不會這麼沒禮貌？

林靜儀 衛福部

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