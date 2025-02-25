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影／曝「醫護心力交瘁」 急診醫師憂「以後沒人救治病患」

聯合報／ 記者 陳筠青莊昭文毛昱棋／台北即時報導
護理人力不足，急診人滿為患，壅塞狀況嚴重，待床人數眾多，不少病人在急診觀察室裡等了三、五天，仍無法順利住院。記者林俊良／攝影
護理人力不足，急診人滿為患，壅塞狀況嚴重，待床人數眾多，不少病人在急診觀察室裡等了三、五天，仍無法順利住院。記者林俊良／攝影

全台急診空前壅塞、壓力超出負荷，加護病房一床難求，再加上醫護人員長期超負荷工作，護理師爆離職潮，讓醫療體系瀕臨崩潰。桃園敏盛綜合醫院急診醫學科主任楊大緯透露，「執業環境確實前所未見地惡劣」，雙北一些比較擁擠的醫學中心發生有病人在地上急救、或者被迫只能在走廊上照X光片，這些都並非危言聳聽。

楊大緯透過影片表示，目前在敏盛急診要等一張床住院，至少都需要2天到3天時間；而在林口長庚急診要等一張床住院，甚至要一個禮拜起跳。從COVID-19疫情以來，護理人員不斷流失，人力不足，醫院被迫關床，病人住不上去病房，就全部都卡在急診。急診壅塞，醫護人員沒有多餘的能量去處理真正急重症的病人，也感到心力交瘁。

楊大緯呼籲大家要關注、正視醫護人力流失的問題，也憂心未來萬一有需求，「還有急診醫護幫我們看病嗎」？

人力 醫學中心 醫護人員

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