影／曝「醫護心力交瘁」 急診醫師憂「以後沒人救治病患」
全台急診空前壅塞、壓力超出負荷，加護病房一床難求，再加上醫護人員長期超負荷工作，護理師爆離職潮，讓醫療體系瀕臨崩潰。桃園敏盛綜合醫院急診醫學科主任楊大緯透露，「執業環境確實前所未見地惡劣」，雙北一些比較擁擠的醫學中心發生有病人在地上急救、或者被迫只能在走廊上照X光片，這些都並非危言聳聽。
楊大緯透過影片表示，目前在敏盛急診要等一張床住院，至少都需要2天到3天時間；而在林口長庚急診要等一張床住院，甚至要一個禮拜起跳。從COVID-19疫情以來，護理人員不斷流失，人力不足，醫院被迫關床，病人住不上去病房，就全部都卡在急診。急診壅塞，醫護人員沒有多餘的能量去處理真正急重症的病人，也感到心力交瘁。
楊大緯呼籲大家要關注、正視醫護人力流失的問題，也憂心未來萬一有需求，「還有急診醫護幫我們看病嗎」？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言