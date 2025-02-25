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急診輕症患者降、重症滯留長 專家：政府不該看天吃飯

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
急診檢傷輕症患者減少，但重症滯留急診時間延長。記者林琮恩／翻攝
急診檢傷輕症患者減少，但重症滯留急診時間延長。記者林琮恩／翻攝

全台急診壅塞，衛福部昨天第三度舉行會議討論，會後要求強化分級醫療，並認為待天氣轉暖，疫情及急性疾病減少，問題就會解決。不過，急診壅塞非一日之寒，去年衛福部健保會會議中，衛福部健保署秀出數據，醫學中心急診檢傷分類最嚴重的1、2級比率已在上升，但滯留時間加長。

當時醫改會董事長劉淑瓊早已示警，她今天受訪表示，衛福部不該「看天吃飯」，短期作法應監測各家醫院急診情況，看提出的政策是否管用，長期則應強化健保資源分配，否則現況連急診老鳥都已心生離意。

據健保會有關「急診檢傷占率與暫留時間」相關資料，檢傷1、2級病人暫留急診時間上升，以醫學中心檢傷1級為例，113年上半年比112年下半年多出1小時。劉淑瓊表示，檢視關鍵急診品質指標，病人8小時內轉入加護病房比率，106年為72%，至112年盛夏60.3%；急診病人完成緊急處置後，進入加護病房時間小於6小時比率，則從101年74％，下降至112年49.4%。

劉淑瓊說，前述數據不僅凸顯，急診壅塞問題2年多前就已存在，也顯示核心問題是待床時間長，而非輕症患者太多，現況連救護車病床都要被扣住，重症病人蔓延急診走廊，無法至病房、加護病房住院，被迫在品質不佳、感染風險高的環境下，等待數日甚至10天以上，「政府2年來沒有動作，不僅導致民怨升高，周邊認識的資深急診醫師，也有人耐不住現況想要離職。」

政府把急診壅塞問題指向冬季氣溫嚴寒帶來的傳染病等問題，並要求民眾落實分級醫療，別往醫學中心擠。不過，劉淑瓊點出背後困難，對民眾來說，會至急診就醫一定是出現難以處理，令自己擔憂的症狀，病人很難區分這是輕症或重症。

對醫院而言，不僅不能拒絕病人，要下轉病人時，醫師也會有所擔憂，怕病人後續沒被照顧好，自己反而背負責任，「現階段要全面落實轉診、分級醫療有其困難，除非政府有決心『一刀切』，強制分級，並告訴民眾有問題就來找衛福部。」

劉淑瓊說，急診壅塞最嚴重的醫院是「中山南路沿線醫院」，自己在健保會發言時，曾建議衛福部針對重點醫院進行監測，才能了解病人待床時間久的原因，以及醫院如何調度資源。衛福部昨天大規模召開記者會，提出急診壅塞的「處方」，也應透過實務觀察，看「臨床應用」是否有效，否則提出再多政策，醫護人員與民眾仍繼續受苦，也不是辦法。

「要提醒政府，不要心存僥倖、看天行事，認為再撐半個月，春暖花開危機就能解除。」劉淑瓊表示，健保會討論中早就對急診情況提出示警，但政府看問題沒爆發就繼續拖延，昨天甚至仍認為天氣轉暖問題就能解決，但急診壅塞在醫學中心是一年四季的問題，已釀成急診主力醫師高唱不如歸去，政府應趕快面對，「急診醫師業務直接涉及生死，提高給付是合理的，同時也應強化醫院責任，落實資源分配正義，別因急診沒為醫院賺錢，待遇就沒辦法提升。」

因實施部分負擔，急診檢傷輕症患者112年較111年減少。記者林琮恩／翻攝
因實施部分負擔，急診檢傷輕症患者112年較111年減少。記者林琮恩／翻攝
急診檢傷輕症患者111年較110年大幅成長。記者翻攝
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健保署 衛福部 醫學中心

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