急診爆滿 醫護累癱 藍白立委呼籲政府重視結構問題
立委陳菁徽、牛煦庭、廖偉翔、陳昭姿與中華民國護理師護士公會全國聯合會監事長高靖秋等，上午在立法院舉行「急診爆滿！醫護累攤、病患無辜！政府在哪？」記者會，指近日一名重症患者送至高雄某醫學中心急診，因加護病房滿床，無法收治，聯繫十多家醫院皆因病房緊繃而無法接收，最後送往150公里外的成大附設醫院斗六分院，患者因延誤治療離世。
高靖秋表示依統計2024年12月至2025年1月短短兩個月內，就有705名護理人員離職，導致許多醫院急診室人力更加吃緊，病患滯留時間拉長，甚至影響國人的即時救治權益，護理人力的流失，衝擊我國急診醫療量能。高靖秋指出護理人力的流失是長期結構性的問題，護理人員的工作環境、薪資待遇、勞動條件及法規保障，是急診室護理人員面臨的困境，還有三班護病比的不合理、過勞及人力負擔加劇、薪資待遇與風險不成比例、醫護勞動環境持續惡化以及培訓量能與人力補充不足等問題。
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