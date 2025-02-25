影／紓解急診改革策略挨批 邱泰源說「大家建議的」後快步離開
急診壅塞程度前所未有，衛福部昨開應變會議，並公布三大策略及兩改革方向，不過有醫界人士直言很爛。衛福部長邱泰源強調，這些都是跟所有縣市政府、大醫院及醫師公會徹底討論，所以是大家建議的。
多家媒體揭露醫學中心急診壅塞與加護病房滿床的醫療危機，行政院長卓榮泰昨天一早要求衛福部提專案報告。衛福部昨天第三度召開應變會議，公布短期三大強化因應策略及中長程二大改革方向，醫界對此悲觀看待，認為因應策略倡議許久，但執行困難。
今新會期開議，邱泰源一早也赴立法院，到議場時面對媒體追問三大強化因應策略被批做很爛，還有是否換掉政務次長林靜儀時，他僅簡單回答，政府都跟所有縣市政府、大醫院、醫師公會做徹底的討論，所以是大家建議的，語畢後即快步離開。
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