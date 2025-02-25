【重磅快評】林靜儀這等大官 讀不懂醫護人員的小腦袋

全台急診一床難求、空前壅塞，結果衛福部次長林靜儀竟用「小腦袋」的說法，來嘲諷醫護人員。突顯林靜儀即使擁有豐富的醫療背景，進了中央、變成大官，就忘了初衷，讀不懂她口中醫護人員的小腦袋。

一名重症患者日前被送至高雄某醫學中心急診，但院內加護病房滿床，無法收治，該個案從高雄一路往北找ICU（加護病房）床位，最後緊急送至遠在150公里外的成大附設醫院斗六分院，但病情危急，打開腹腔後，發現腹腔內已充滿排泄物，最後因敗血症死亡。這樣的案例竟發生在台灣，令人感到不可思議，但冷靜下來細思極恐，同樣的情況有可能發生在我們每個人身上。

台灣的健保制度的確是傲視國際，但是健保並不完美，早就有許多體制上不容忽視且迫切解決的問題，當醫師寧可選擇較輕鬆、更高薪、風險小的科別，「四大皆空」（欠缺內、外、婦、兒科）已是現在進行式，民眾終究會面臨有一天身患重症卻無醫師可看的情況。就算不談遠憂，最近爆發各大醫院急診病床塞爆的情況，也不是兩三天的事情。當美容診所等相對輕鬆的工作環境能提供相近的薪資待遇時，臨床護理人才流失是必然結果。急診壅塞多半是因為沒有病床，沒有病床是因為沒有足夠的醫護人員，這些問題都是環環相扣。

衛福部長邱泰源昨日召開臨時記者會，部長對急診壅塞卻簡化成三個原因，前兩個原因歸咎於春節以及流感，造成急診患者需求增加，似乎只是季節性短暫的因素，第三個原因才輕描淡寫點出人力仍有不足，導致病房照顧量能下降。但實況真的是如此嗎？

急診壅塞的根本原因複雜。主要是於住院床位不足，導致急重症病人無法及時轉入病房，被迫滯留在急診室。其次是護理人力不足，護理師短缺導致醫院關閉病房，進一步加劇急診壅塞。第三是床位調度失衡，急診與門診預約住院床位分配不均，未能有效調度資源。

尤其是台灣護理人力早就「入不敷出」，依過去近10年的資料，全國護理人力每年平均淨增加人數約5000人，但是這幾年人數減半，淨增加人數僅約2500人，各家醫院每天都在招募護理人員。若新血不足導致人力缺乏，中生代會因為工時過長離職，最後靠資深護理師苦撐。

林靜怡昨日在記者會上多次強調醫療分級，故意淡化這些盤根錯節的根本原因，彷彿是民眾太不自愛，擠到大醫院。問題是許多地區型的醫院根本就沒有急診室，病人不送往醫學中心的醫院，要送去哪裡？現在的情況惡化到即使送到急診室，也沒有辦法進一步獲得治療，就在急診室裡苦等病床。

在這樣心急如焚的情況下，有醫護人員發出微弱的呼救。立委陳昭姿發文，表示有位急診醫師在社群平台Threads上，請林靜儀多關心急診面臨的崩潰與壅塞，但林靜儀竟以嘲諷語氣回應「呵呵，所以你的小腦袋裡，政府按一下鈕事情就會完全改變了嗎？」該急診醫師無奈，決定準備離職。

沒錯，我們這些小老百姓是很希望能夠按一個鍵就解決問題，但也沒那麼天真。何況就算我們這些小腦袋想得出辦法，也沒有公權力去執行並解決問題。該要提出更有建設性作法的人，不就是這些身在衛福部的大官們嗎？此時林靜儀竟還有心情用酸言酸語，嘲笑醫護人員的小腦袋，並不忘教訓醫護人員，要做更有建設的溝通。到底是誰沒有抱持同理心，跟站在第一線的醫護人員溝通？