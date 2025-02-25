紓解急診 衛福部祭3策略2方向 急診醫學會：執行困難

多家媒體揭露醫學中心急診壅塞與加護病房滿床的醫療危機，行政院長卓榮泰昨天一早要求衛福部提專案報告。衛福部昨天第三度召開應變會議，公布短期三大強化因應策略及中長程二大改革方向，醫界對此悲觀看待，認為因應策略倡議許久，但執行困難。

春節前開始出現急診壅塞問題，衛福部於二月八日、十三日及昨日陸續召開三場會議，擬定三大短期因應策略，分別為醫學中心強化院內病床調度、加強區域醫院聯防機制、強化民眾分級就醫資訊。兩大中長程改革方向為強化護理人力整備及鼓勵醫院投入急重症，研議健保調整給付。

部長呼籲民眾分級醫療

衛福部長邱泰源表示，目前急診平均每日來診量約二萬五千人次，高於去年平均一萬八千人次。次長林靜儀指出，急診壅塞狀況以醫學中心為主，各醫學中心待床中位數平均為五十五至六十五人，特定幾家醫療院所則持續超過一百名急診患者等待病床。由於七成以上急診患者不是急迫個案，地區和區域醫院待床狀況沒那麼嚴重，希望民眾落實分級醫療。

針對中長期護理人力短缺問題，邱泰源指出，自去年三月一日起公告實施醫院三班護病比制度，依行政院核定護理人力十二項策略計畫獎勵，今年編列公務預算約六十六點八五億元，積極留任醫院護理人力。

醫界盼政府再挹注資源

對於衛福部因應策略，急診醫學會秘書長李智晃表示，三大短期因應策略倡議許久，但執行有其困難，導致執行多年沒什麼效果。

李智晃說，目前期待強化護理人力及健保調整給付，期望政府挹注更多資源，健保署盡速修正支付標準，讓政策得以落實。

病人寧躺大醫院不離開

新光醫院副院長洪子仁指出，衛福部希望醫學中心強化院內病床調度，但醫院各專科病床、照顧人力均有固定配置。另外要求醫學中心將病人下轉至區域醫院，但不少民眾有赴大醫院看名醫的迷思，「病人寧願躺在台大醫院、新光醫院的急診走廊，也不願意離開」，政府有必要擬定強制措施。

流感季腹瀉及重症暴量

行政院發言人李慧芝表示，本次流感季，腹瀉及重症等併發症狀就診人數及確定病例眾多，數量為過去九年的數倍之多，卓榮泰特別感謝第一線醫護人員辛勞，並請衛福部對外說明政府的因應及整備情形。

衛福部於會中表示，將持續協助醫院進行醫護人力、病床調整及轉診分流機制。