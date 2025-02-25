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陳菁徽：問題在護理師不足
醫學中心急診壅塞，引發外界憂心，國民黨立委陳菁徽昨表示，病床數不足的根本原因在於護理師人力及健保點值不足，開不出病床，衛福部沒搞清楚狀況，召開會議卻只找醫師團體，未能傾聽護理師團體意見，根本是頭痛醫頭、腳痛醫腳。
因應醫院壅塞，衛福部自去年三月起實施醫院三班護病比制度，另核定護理人力十二項策略計畫獎勵醫院增聘護理人力減輕負擔。但上路將滿一年，醫學中心及區域醫院未能達標，成效不彰，衛福部坦承，主因為夜班標準未達標。
護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜表示，政府已召開多次會議，提出各種解方，但現實狀況是沒有人，怎麼改都沒用。想徹底解決，應改善護理人員薪資福利結構，其中包括休假制度，「不能好好休假」是許多護理人員離職原因，台灣再不改善工作職場環境以及醫療暴力，民眾遲早需承擔「沒人顧」等醫療困境。
台北市立萬芳醫院副院長高靖秋則呼籲，國人不要濫用急診資源，落實分級醫療制度。再者，許多急診患者及家屬苦等病床，可能因此情緒急躁，進而對護理師頤指氣使，甚至惡言相向，希望患者及家屬可以相互體諒。
台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳說，「這是史上最爛的衛福部部長跟次長，一天到晚講幹話，讓護理人員做功德，護理師又不是千手觀音，怎麼會受得了。」邱部長去年上任，起初否認醫院關床，卻慘遭醫界打臉，現在看起來不僅是幹話部長，還是詐騙部長。
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