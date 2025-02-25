衛福部對策 挨批紙上談兵

為解決急診壅塞困境，衛福部昨宣布短期三大強化因應策略、中長程二大改革方向，但在眾多急診醫師群組卻引來諸多批評，彰化秀傳急診醫學部總監黃炳文認為，內容空洞，淪為口號，相當不以為然，有些同業直批部長邱泰源為家醫科醫師，根本不了解急診生態。

黃炳文以「人間地獄」形容許多醫院急診部門，春節假期後病人一波波地湧入急診，哀嚎聲不斷，但急診醫師、護理人員就是這麼多，處理速度變慢，常有急診患者及家屬覺得遭到漠視，而出現非理性的謾罵，甚至暴力行為，讓不少醫事人員萌生辭意。

新光醫院急診醫學科主任張志華表示，醫院環境惡劣，年後再出現護理師出走潮，醫護量能告急，許多醫院紛紛關床，讓急診室雪上加霜。衛福部呼籲「分級醫療」，但從來沒有真正落實，這也是急診室塞爆的一大主因。

黃炳文持同樣看法，他指出，政府應該以公權力落實分級醫療，例如，調高急診掛號費、部分負擔，從現行一千元調高至兩千以上，民眾才會有感。

衛福部中長程兩大改革風向為「強化護理人力整備、鼓勵醫院投入急重症」、「研議健保調整給付」，台北市醫師職業工會秘書長、現任急診主治醫師陳亮甫認為，在解決護理人力荒上，衛福部反應始終慢一拍，至於健保給付調整急重症給付的呼聲早已許久，這成為政府提到改革方案時的萬用口號，但實際上進程卻有如牛步。

陳亮甫指出，可以理解改變是需要時間，但此刻急重症醫療人員需要看到的時間表，而不是似曾相識，卻又無比遙遠的「研議」說詞。

「急診醫師碎碎唸」透過社群發文表示，急診室爆滿早已不是新聞，但政府不願面對真正的問題，包括調高健保費率、從健保改革制度下手，只會開會研議，最後是紙上談兵，只是不斷削弱醫療體系的承受能力。