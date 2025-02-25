新聞眼／急診壅塞 還在提油救火

醫院急診壅塞前所未見，衛福部三度邀集相關人員開會商討對策，會前行政院長卓榮泰還特別「約談」，但衛福部提出的三大短期因應策略、中長程二大改革方向，卻是遠水救不了近火。統計顯示，目前急診就診人次比去年平均多出七千人，讓第一線面對患者的醫師，護理師大感失望 。

目前急診平均每日來診量約二萬五千人次，高於去年平均一萬八千人次。

患者變多，但護理人員短缺，醫院為達到衛福部規範護病比，進而關閉病房，造成急診患者無法住院治療而塞爆急診。衛福部僅要求醫院自行調整門急診收治病人住院比率、落實下轉制度、分級醫療，中長期計畫為調整健保支付標準，這些老生常談，看不出如何紓解急診壅塞。

分級醫療喊了許多年，目前赴醫學中心急診，不但部分負擔高達七五○元，急診塞爆病患全民皆知，如果不是覺得病情危急，有多少人花錢願意湊熱鬧？全民皆知大病去大醫院，小病去小醫院，但民眾非醫療人員，如何判斷自己是大病還是小病？衛福部平時沒有在增進民眾健康識能多用心，如今何能要求民眾自我診斷？

更可議的是，急診醫護人員水深火熱，衛福部次長林靜儀的社群發文卻又再次提油救火，對於急診醫師語帶嘲諷，林靜儀失言早已非第一次，她的心態到現在還在當民代甚至網紅，也難怪她與衛福部長邱泰源會被護理界評為史上最爛部長與次長，有此官員，真是人民不幸。