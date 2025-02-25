林靜儀諷急診醫 在野轟 籲撤換

日前急診醫師關心相關問題，卻遭衛福部次長林靜儀反嗆「小腦袋」。民眾黨立委陳昭姿昨表示，林靜儀就算道歉也無法彌補傷害，希望行政院長卓榮泰、衛福部長邱泰源能撤換其職位，選擇一位願意與基層醫護進行良好溝通的次長。

陳昭姿昨在臉書發文指出，有一位急診醫師在社群媒體發文，尋求關心急診科面臨的崩潰與壅塞問題，結果林靜儀竟然以嘲諷的語氣回應「呵呵，所以你的小腦袋裡，政府按一下鈕，事情就會完全改變了嗎？」該醫師無奈之下，決定準備離職，感到無比心痛。

對此，林靜儀回應，「如我在用詞跟溝通能力上，有需檢討的地方，我會虛心檢討」。

陳昭姿表示，針對基層醫護求助，林靜儀並非第一次嘲笑，先前生理食鹽水缺貨，面對提出問題的醫護同仁，林回應「站著說話腰不疼」，儘管事後道歉，如今卻又重蹈覆轍。

陳昭姿說，對於基層醫護的求救，林靜儀三番兩次嘲笑，促使醫護人員流失，身為政務官沒有勇氣改革制度性問題，至少應親自走訪醫療現場、了解一線的困境，「但她選擇了最糟的方式，對急診醫師嘲諷。」希望卓榮泰、邱泰源撤換其職位。

中廣集團前董事長趙少康說，急診分流推動多年成效不彰，政府沒責任？護理師不夠關病床，急診病患無法後送，難道也是民眾的問題？就是因政府只會擺爛，才會逼得醫護一再公開求救，「現在至少可以換掉林靜儀」。

不過，邱泰源仍力挺林靜儀，甚至讚許她在這次急診壅塞事件中，以專業能力的處理，效率非常好，應給予最大的肯定；至於用詞方面，也有表達她的態度，應往正面看待。

民眾黨團在臉書發文表示，「賴門酒肉臭，路有病死骨」，正當醫護人員深陷水深火熱、人民因親人無法轉診而心焦如焚，賴總統卻選擇邀集民進黨立委在官邸開趴烤肉、杯觥交錯，在同溫層裡取暖。

民眾黨團指出，急診體系崩壞的問題存在已久，邱泰源昨天才醒過來說要緊急開會，但是整個執政黨腦袋裡面都只想著大罷免，根本無視醫療體系崩解的警訊；賴總統還敢說他醫界出身、醫者仁心，能夠苦民所苦嗎？