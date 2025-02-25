重症轉院百公里 拖8小時動刀

一名重症患者至南部某醫學中心急診，因加護病房滿床，院方聯繫十多家醫院後均無法收治，最後被送到百公里外的地區醫院，最後後命喪敗血症。成大醫院昨證實，當時聯絡中南部多家醫院，加護病房都已滿床，才安排至成大斗六分院。

此一個案經由成大斗六分院林姓護理師在網路社群上揭發，引起各界關注。成大醫院指出，該患者在本月十九日上午到醫院急診就醫，診療檢查後建議須手術治療，但考量其心肺功能不佳，術後需接受加護病房照護，然而醫院當時內科、外科加護病房均已滿載，急診也有多名病人等候加護病房住院，確認無適當床位後，建議轉院治療。

成大醫院說，當時醫院急診逐一聯絡台南、嘉義、高雄及中彰地區等多家醫院，均回覆「加護病房已滿」，或無法立即安排手術，最後確認成大雲林斗六分院可執行緊急手術治療，且加護病房可收治後，即協助轉院。

衛福部醫事司長劉越萍表示，個案於當天七時被送至醫學中心急診，十時完成外科照會，經診斷需手術治療，但患者年齡較大、具多重病史，評估認為術後風險高，需入住加護病房，但該醫學中心加護病房滿床，無法收治。

中午十二時，經家屬同意後，轉至成大斗六分院，下午四時卅分進入開刀房，但隔日晚上十一時多，不幸過世。個案於轉院過程中，雙方醫院均未延遲，且積極處理，患者受到完整醫療照護。

據了解，該名病人罹患潰瘍性大腸炎，長期在成大醫院接受類固醇治療，日前因腹痛至急診就醫時，人已休克，醫師診斷為腸穿孔，需緊急手術。成大急診部緊急聯絡多家醫院，均無加護病房空床，最後才緊急轉院至仍有空床的成大斗六分院。

外界也關注揭發此案的林姓護理師是否會遭到秋後算帳？劉越萍表示，可以理解這段時間醫護人員壓力很大，大家想幫忙表達，宣洩壓力，將請照護司聯繫該名護理師，希望建立正式溝通管道，尋著管道檢討。

此舉是否引起寒蟬效應？衛福部長邱泰源表示，衛福部只是了解制度是否有需要改善地方，對任何言論都是謙卑態度，加以改善，請大家放心。