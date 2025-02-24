解決急診壅塞被稱讚 台北榮總公布作法曝「這件事」最重要

近期醫院急診嚴重壅塞，日前衛福部醫事司公開稱讚台北榮總。統計至今晚九時，台北榮總急診待床人數卅二人，低於同區其他醫學中心。台北榮總副院長李偉強表示，院內透過急診加護病房與後送病房等措施調節急診患者，最重要的是，要讓急診醫護人員覺得自己得到院方的全力支持。

李偉強表示，台北榮總急診室空間有獨特設計，在疫情期間整修時，讓急診留觀區加大，最多可容納八十位患者，空間足夠，減少侷促與壓力感；另外還有急診專屬加護病床十三床，讓狀況較危急，但一時無法收治於加護病房的患者，可以先接受治療，爭取時間。患者一般在急診加護病房停留一到二天，再視情形轉入加護或普通病房。

北榮還有急診後送病房五十床，又稱整合病房，收治患者以內科系為多。李偉強舉例，許多老人家因為感染、氣喘、肺氣腫等問題來急診，「一個尿道炎就可能變成敗血症。」此時優先收治於後送病房，由主治醫師輪值照顧，纾解急診壓力，也讓患者得到適切的照顧。

李偉強說，上述都是台北榮總原本就有的機制，遇到流感流行季節或春節連假導致急診病人增多，也要求各科主治醫師前去急診「清床」，在急診待床四十八小時以上的患者，優先收治入院。他強調，病人必須流動，避免一直塞在急診，讓急診醫護人員覺得病人累積愈來愈多，照顧壓力一直增加。