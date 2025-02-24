護理師淪「高級照顧員」引出走潮 專家：病護應互體諒

新冠疫情後台灣出現護理師出走潮，又逢最近急診室可利用住院床位不足，無疑是雪上加霜。有護理師指出，此行業離職率高的最關鍵點在於「薪資與付出不成正比」，其中過高護病導致很多患者，要求護理人員做非護理專業的事情，使得護理人員淪為「高級照顧員」。

一名自稱前護理師的女網友在Threads發文表示，護理師缺工的問題難以解決，背後成因是長久以來累積的身心疲憊，成為惡性循環，「缺人的時候，很多患者會要求護理人員做非專業的事情，導致無法執行護理人員該執行的工作，使得護理人員淪為『高級照顧員』，更無奈的是「醫病關係」淪為口號，白色巨塔裡的不平等對待。」

另有現職護理師也以自錄影片說明「為什麼護理師離職率這麼高」，並解答「工時長、壓力大、人力不足」。她強調，最關鍵的是「薪資與付出不成正比」，雖然很多人以為護理師薪水不錯，但實際上輪班、高強度工作，加上長期超時加班，讓薪水變得極度不划算，「影響護理師去留的因素除了薪資，還包括人力配置、工作環境氛圍、病人與家屬醫療點餐。如果醫院願意改善這些問題，護理師真的會更願意留下來。」

此外，臉書粉專「靠北護理師」分享匿名投稿。有護理師指出，任職的醫院人力嚴重不足，1個人當3個人用，病人永遠滿床，超時加班變成常態，但薪水還是那點可憐的數字，「工時爆表、壓力爆表、責任爆表，但我們的健康、人生，真的值得被這樣消耗嗎？高層不會幫我們改善，只會繼續壓榨，反正有人撐不住離職，他們再找下一批廉價勞工進來填坑。」

有超過30年護理工作經驗的台北市立萬芳醫院副院長高靖秋認為，護理師不是「高級照護員」，除了用詞頗為負面，也有違護理師的自身專業及使命感，「護理師工作壓力很大，忙碌時難免有負面情緒，如果還用這樣的名詞稱呼所從事的行業，不光是對護理師，對醫療人力的招攬與回流都沒有好的效果。」

高靖秋強調，台灣醫療品質之所以在世界名列前茅，醫護的心力不可抹滅，即便急診室壅塞情況已非首見，但民眾應修正生病就去急診室的習慣，若只是感染輕症就去掛一般門診，反而能較快得到妥善治療，急診室是專門處理急重症的場域，而非適用於任何身體不適症狀的患者，如此一來可能會壓縮急診室的醫護人力，延長患者等待病床的時間，還可能因為一時急躁的情緒，對護理師頤指氣使，甚至惡言相向。