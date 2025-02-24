各醫學中心急診塞爆 衛福部秀待床數據「這點不尋常」

醫學中心急診塞爆，衛福部召開第三度會議，邀請急診醫學會、醫界商討對策。衛福部長邱泰源會後提出短期三大強化策略及長程二大改革方向。衛福部次長林靜儀說，急診壅塞主要在大醫院，7成以上不是急迫個案，地區和區域醫院待床狀況沒那麼嚴重，希望民眾落實分級醫療。

衛福部統計，截至今天上午11點，急診待床數較高前五名，分別是林口長庚152床、高雄長庚98床、台大醫院95床、永康奇美73床、高醫73床，其中二名是位在高雄的醫院，令人好奇。

一名不具名醫師說，去年開始，南部醫院在護理師招募上，顯得十分困難，護理人力更為緊繃，導致急診壅塞較往年嚴重，且「大同醫院」去年改為長庚體系經營，原有護理師紛紛離職，長庚體系只好調度高雄長庚醫院的護理師前往支援，沒想到，卻造成兩家醫院及高醫急診都出現待床人數較多的情形。

今天會議主席林靜儀說，以急救責任區來看，區域醫院跟地區醫院的急診，沒有這麼壅塞，不像大醫院一直塞。像醫學中心近期急診待床中位數，過去60天，約55到65人，但某些知名大醫院持續超過百人，而同時300家地區醫院，待床數都在3人以下，有很明顯的分級醫療差異。

林靜儀說，急診壅塞在某些醫院已是長期現象，亟需區域大家的合作，偏偏病人進入大醫院急診，後續要下轉就得花更多時間跟精神，事實上，目前急診病況危急的一跟二級病人約3成左右，其餘7成為沒有非常急迫的個案，因此，為改善急診壅塞，包括院內的病房調度、院際之間的支援，當然民眾也要配合分級醫療。

為增加病床調度機制，衛福部強調，自今年2月13日至3月15日，健保署已提供特殊病床彈性調整為一般病床給付，以增加病床調度機制。林靜儀說，依衛生局統計，目前沒有任何醫院提出需求。

衛福部醫事司長劉越萍說，急診目前平均每天來診量約2萬5千人左右，高於去年每天平均的1萬8千人，因此，急診患者來診量，還是處在相對高的情形。衛福部提出短期三大強化因應策略，及中長程二大改革方向。三大短期因應策略為：一、醫學中心強化院內病床調度，二、加強區域醫院聯防機制，三、強化民眾分級就醫資訊；兩大改革方向為：強化護理人力整備及鼓勵醫院投入急重症，研議健保調整給付。