急診壅塞 北市醫師職業工會批衛福部「跨院協調機制」名存實亡

急診壅塞，引發民怨，醫事人員也怨聲載道，衛福部提出「三大因應策略」、「兩大改革方向」。台北市職業醫師工會批評，健保給付調整急重症給付的速度遲緩，且衛福部要想做好「各醫院間床位協調機制」，應在名存實亡的跨院協調機制之外，另謀出路。

台北市醫師職業工會秘書長、現任急診主治醫師陳亮甫表示，因應近期嚴重醫院壅塞、待床超量現象，行政院長指示衛福部進行研議與對外說明，下午衛福部長領銜各主管進行報告，其中關鍵提出「三大因應策略」及「兩大改革方向」可視為當局對於醫療問題的核心風向。

陳亮甫指出，同意台灣醫療沉痾不是輕按一個按鈕便能改變，但提出四大關點，

一、衛福部首要提出院內調床機制的出現，但現況許多醫院仍將一定比例的病床保留給「可等候」的門診患者，例如住院做心導管檢查、常規手術或癌症化療，主因無他，這些病人病況相對穩定、可預期出院時日、產值較高。建議透過總額新制來限制醫院門診佔比，衛福部需提供醫院替代選項的財務誘因，才可能改變院方的收治策略。

二、院間床位協調機制目前仍仰賴醫院之間的電話聯繫，也無法得知他院真實床位狀況，各區EMOC（緊急醫療應變中心）在病人無床可轉時，會傳真各急救責任醫院要求回覆不能接受轉院的原因，而各醫院便會回覆以無空床傳真回覆，然後可能就沒有下一步了。若衛福部要想介入此點，必須在名存實亡的跨院協調機制之外另謀出路。

三、對於護理人力荒，衛福部反應始終慢一拍，去年提出獎勵金措施，就因特殊單位（急診、ICU）及白班遭受不合理差別待遇而飽受批評，加以現行護理人力數據及護病比計算基準多有所失真，對於急診所提出的「醫護病比」限制更是毫無反應。在醫療需求持續高漲之下，進一步加劇個別醫院內急診與各病房間資源調動的矛盾，最終壓力仍舊落在一線護理師肩上而難以緩解。

四、健保給付調整急重症給付的呼聲早已許久，政府提到改革方案時萬用的口號，但實際上進程卻僅牛步。近期急診壅塞加劇，許多病人原因在病房接受的治療都轉移到急診端進行，但急診的留觀、治療費用皆無調整。可理解改變需要時間，但此刻急重症醫療人員需要看到的應是時間表而不是似曾相識卻又無比遙遠的「研議」說詞。

陳亮甫呼籲，輕症患者應避免直衝向醫學中心急診，另多體諒此刻的急診人員正處在極度的身心不適與壓力之中，且他們絕對都沒有受到國家政府醫院的善意對待。「急診是看天吃飯的崗位，而我們希望不管何時都能為民眾撐傘，請支持我們。」