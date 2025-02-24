急診塞爆...醫曝病房護理師也很慘 籲各醫院落實分級醫療

全台急診持續塞爆，更導致醫護做不下去想要離職，若狀況不解恐導致離職潮發生，北市立聯醫中興院區醫師姜冠宇表示，除急診外，病房護理師流失狀況也相當嚴重，「被逼著開床、翻床，如同人員有限的餐廳開桌、翻桌一樣」呼籲民眾，不要一生病就往醫學中心跑，善用社區醫院資源，也提醒醫院做好檢傷分級，若非緊急狀況，就等忙完再看，讓民眾理解分級醫療用意。

姜冠宇指出，近期急診壅塞牽涉到候送住院，事實上病房護理師流失更嚴重，「被逼著開床、翻床跟人員有限的餐廳開桌、翻桌一樣」，他提醒，民眾應要懂得運用社區醫院資源，若只是普通感冒或拉肚子，不相信社區醫院會讓人感到不信任，「事實上，這現象，確實以醫學中心為主，靠分流下轉，那個行政程序也幫不了醫中急診」。

姜冠宇表示，檢傷應要徹底實施，台灣急診檢傷與急迫度分級量表（Taiwan Triage and Acuity Scale, TTAS）為主共有五級，第一、二、三級復甦急救、危急、緊急當然是急重症醫院責任，但如果四級、五級，通常咳嗽發燒族群都在這裡，就建議讓病人等到忙得過來再看都沒關係。

姜冠宇說，第四、五級除非出現瀕危變化非緊急情況，要讓病患自己思考選擇門診、其他醫院、診所，以英國為例會開特殊門診紓解患者，而台灣適逢風災期間也有在做，「為何就是不能好好立下一個合理的規矩？」

姜冠宇表示，自己長期接觸非預期短期再住院患者，深覺環境有改變，氣候變遷之下，溫度高就很高冷也極冷，心血管事件機會必然提高，對傳染病免疫力也會變差，特別針對長者感受性脆弱的族群，所以長者的居住環境保溫性是未來出院安全的重要評估一環，減少往返依賴急診，這要民眾一起配合，雖然弱勢群體仍須依賴醫院，「但是我說真的，我悲觀一些，自己做一點應變吧」。