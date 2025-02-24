加護病房沒空床重症患者轉院病逝 衛福部還原事發經過

醫院急診壅塞嚴重，加護病房一床難求，引爆社會關注。一名護理師指出，有名患者被送到高雄一家醫學中心，但加護病房滿床無法收治，經聯繫南部多家醫學中心都因滿床無法收治，最後送往成大斗六分院，經治療後仍不幸引發敗血症病逝。衛福部醫事司長劉越萍說，此事件發生在2月中旬，該名患者其實是在台南而非高雄，並受到完整的醫療照顧。

劉越萍說，該名患者送醫當天，為上午7時到醫學中心，10時完成外科照會，經診斷需手術治療，但患者年齡大、具有多重病史，認為手術後風險高應入住加護病房，對病人來說，這樣是最安全的，但該醫學中心加護病房滿床，無法收治，因此於中午12時決定轉至成大斗六分院，經病人家數同意轉院，並於下午4時30分進入開刀房，但隔日晚上11時多，確實如醫師評估風險高，不幸往生。

劉越萍說，該名患者在轉院的過程當中，雙方醫院都沒有延遲且積極處理病人，患者也受到完整的醫療照護。至於護理師貼文部分，她說，可以理解這段時間只要聽到醫護人員壓力很大，大家就會想幫忙表達，宣洩壓力，衛福部會請照護司向該名護理師進行了解，建立正式的溝通管道，讓大家尋著管道去做檢討。

據了解，該名病人為罹患潰瘍性大腸炎，長期在成大醫院總院接受類固醇治療，這次因腹痛送到急診就醫，診斷是腸穿孔，並已休克，需緊急手術且需要加護病房呼吸器照護。急診部聯絡南部各醫院都沒有加護病房空床，只有成大醫院斗六分院有床，所以轉院，一小時內就安排手術，但無奈最後仍出現敗血症病逝。

至於，要求照護司向該名護理師進行了解，是否引起寒蟬效應？劉越萍說，現在大家習慣在社交平台發文，這樣的速度最快，但資訊往往是片面的，如這位患者已受到完整的醫療照顧，因此想要了解，不是查察，由於部長信箱是直接的溝通方式，將會了解這樣的管道是否不好，有沒有可以改善的地方，並著重於改善醫療制度。

衛福部長邱泰源說，衛福部從來沒有針對那一種言論進行了解，而是了解制度有沒有需要改善的地方，對於任何言論都是謙卑的態度，加以改善，不會針對批評又加以了解，絕對不會有這樣的情形，請大家放心。