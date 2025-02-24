急診塞爆…吳欣岱曝外科排不進、急診等嘸床一段時間了

醫院急診壅塞嚴重，急診醫學會發文直指「已達前所未有嚴重程度」，憂心將引發急診醫護大規模離職。心血管外科醫師、台灣基進北市黨部主委吳欣岱今也在臉書提到，現持續「外科醫師排不進刀」、「急診患者等不到床」狀態一段時間了。

吳欣岱今天在臉書貼文提到，很多人私訊問她，急診壅塞的事情是真是假、有無解方？她說「真的，前兩天有友人請託關心，急診待床兩天，能不能快點收入病房？我跟他說，急診也有治療，有床躺已經很好，請耐心等候，有幾家醫院已經讓需躺床患者坐輪椅了。」

吳說，急診壅塞的詳細數字，要請各醫院及急診醫學會端提出，但她有感而發提到，從疫情過後，「相忍為國」的醫護人員出走潮開始，急診外科等醫療端供給不足，現在已經持續「外科醫師排不進刀」、「急診患者等不到床」的狀態一段時間了。

吳欣岱說，這個問題的解方，大家一路都很用力講，包括開放執業彈性、改善護病比及勞動條件、落實分級醫療、小總額等，政府說有在做，「我相信有，但不夠快。」但台灣的醫療體系與政府關係非常直線，上對下的政令宣導和要求，一線醫療人員（醫院員工、診所）的聲音非常難進入體制內。再加上近乎百分之百的健保覆蓋率，政府等於是醫療產業的大老闆，「很多事情，老闆說了算」。

她提到。說這是台灣健保制度的共業也沒錯，醫療人員也都知道，沒有人期望一夕改變。但努力的過程，還是希望能被理解、被尊重。