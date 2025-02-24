影／急診壅塞醫護苦 邱泰源：三大因應策略、兩改革方向
針對醫院急診壅塞嚴重，急診醫學會緊急發文，直指「今年急診壅塞情況，已達前所未有的嚴重程度」，憂心問題持續下去，將引發急診醫護人員大規模離職，衛福部今天舉行會議，邀請各醫學中心、急診醫學會等討論急診壅塞情形。並於下午舉行記者會，衛福部長邱泰源、次長林靜儀、醫事司長劉越萍出面說明，三大短期因應策略與兩大改革方向。
邱泰源表示，近期醫院壅塞造成醫護人員工作負荷過重，主因有三點，包括今年春節假期較長，急性傳染病加上天候造成急診病患增加，以及護理人力短缺，造成病房量能減少。
邱泰源說，短期將先推三大強化因應策略包含：1.醫學中心強化院內病床調度。2.加強區域醫院聯防機制。3.強化民眾分級就醫資訊。並以強化護理人力整備、鼓勵醫院投入急重症以及研議健保調整給付為中長程二大改革方向。
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