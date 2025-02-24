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嗆急診醫「小腦袋」挨轟下台 林靜儀親吐6字回應

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部次長林靜儀說，如果在用詞跟溝通能力上，有需要檢討的地方，她會虛心檢討。記者許正宏／攝影
衛福部次長林靜儀說，如果在用詞跟溝通能力上，有需要檢討的地方，她會虛心檢討。記者許正宏／攝影

全台急診「一床難求」，空前壅塞，衛福部次長林靜儀卻傳出在社群平台上跟急診醫師拌嘴，嗆對方「小腦袋」，該醫師傳出無奈決定離職，立委陳昭姿點名要林靜儀下台。林靜儀下午出面回應，強調這是片面資訊，但如果用詞跟溝通需要檢討，「我會虛心檢討」。

陳昭姿以「請林靜儀不要成為逼走醫護的幫兇」發文，表示有位急診醫師在社群平台Threads上，請林靜儀多關心急診面臨的崩潰與壅塞，但林靜儀竟以嘲諷語氣回應「呵呵，所以你的小腦袋裡，政府按一下鈕事情就會完全改變了嗎？」該急診醫師無奈，決定準備離職。陳昭姿呼籲，「請林靜儀次長不要成為逼走醫護的幫兇！」。

林靜儀下午出席衛福部緩解急診壅塞記者會，表示這件事情為片面資訊，農曆年前，衛福部就已急診壅塞，研擬基層診所春節期間開診獎勵措施，降低急診壓力，但受流感、諾羅等疫情影響，各大醫院急診還是緊繃。她強調，當時留言情境的關鍵，是希望大家重視分級醫療。

林靜儀說，她感謝非常多醫師和醫學會提供有建設性的討論，比如說，今天與醫院、急診醫學會會議，也了解許多可以處理的制度面問題，她也理解，在這段期間「有一些情緒，需要宣洩的出口」，但重要的是要落實分級醫療制度。

外傳該名醫師因此要離職，林靜儀說，我們祝福每一位醫師，希望能貢獻所長，目前衛福部就是努力改善環境，期盼醫院能在兼顧人力之下進行病床調度，並說「如果我在用詞跟溝通能力上，有需要檢討的地方，我會虛心檢討」，「在網路上的爭吵問題，我會自己檢討」。

衛福部長邱泰源說，林靜儀在這次急診壅塞事件中，以專業能力的處理及效率都非常好，這部分應該給予最大的肯定；至於林靜儀次長提到用詞方面，也有表達她的態度，應該往正面看待。

林靜儀 衛福部 醫師

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