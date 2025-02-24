南部重症患者急送雲林開刀 衛生局證實：確實有該個案

一名麻醉專科護理師在社群平台貼文，指有重症患者因加護病房滿床，一路從高雄問了十多家大型醫院，最後緊急送到成大斗六分院開刀，但病情嚴重仍回天乏術。雲林縣衛生局今證實確實有該個案；成大斗六分院表示，只要有床、有人都願承擔接收病人。

該則貼文指出，一名重症患者從高雄一路往北找ICU床位，該個案從高雄一路往北找ICU（加護病房）床位，最後轉院到成大附設醫院斗六分院，但病情危急，打開腹腔後，發現腹腔內已充滿排泄物，最後因敗血症死亡。

記者詢問雲林縣衛生局、成大斗六分院，均證實確實有該名個案，成大斗六分院表示，病人病情與轉診細節均屬個人隱私，不便告知病人由哪個縣市的醫院轉入。

成大斗六分院表示，醫院是醫療機構，只要病人需求是該院能協助處理的，在有醫護人員、有病床的狀況下，都會接收病人給予醫療照顧。