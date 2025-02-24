醫：急診爆滿已非新聞 政府不願意面對真正的問題

這一波急診的慘況，全台從北到南都哀嚎不已，衛福部將針對急診壅塞狀況開會，討論止血解方。「急診醫師碎碎唸」今日PO文表示，急診室爆滿早已不是新聞，但政府不願意面對真正的問題，包括調高健保費率、從健保改革制度下手，只會開會研議，最後紙上談兵。

「急診醫師碎碎唸」受訪表示，每年過年期間，急診室都是車水馬龍，但今年特別塞，而且許多醫護人員不斷提出警示，大家都快撐不下去了。他指出，醫護人員嚴重流失，各層級醫院因缺乏照護人力，再加上要符合「護病比」的標準，只能被迫關床。

他指出，實際關床的數字，衛福部並不知曉，因為只要一通報，醫院要再申請開床或增床，必須向主管機關申請，要花上一段作業流程，許多醫院寧願掛上「病房整修中」，減少通報關床的影響。「急診醫師碎碎唸」說，護理師不足造成病房關床，要知道這家醫院有沒有鬧人力荒，看關床狀況便能略知一二。

只是，這情況難道衛福部不知道嗎？「急診醫師碎碎唸」表示，政府不願意打開潘朵拉的盒子，不敢大刀闊斧解決長久以來的護理人員薪資結構問題、啟動健保制度全面性改革，導致護理人員大量流失，從大醫院流向醫美、減重，甚至自行創業從事眉毛紋繡技術。

「急診醫師碎碎唸」指出，台灣健保開辦30年，雖然便利，但也養出刁民。他說，有民眾得了流感，2天內跑了3次急診，「流感會反覆發燒，高燒和全身痠痛症狀通常持續3至5天，但民眾只要發燒就跑大醫院急診，完全不把分級醫療當一回事。」

「急診醫師碎碎唸」認為，政府要拿出魄力，提高健保費率、限制民眾就醫，例如學習新加坡的醫療保健制度，教育民眾要為自己的健康負責，不是什麼大小病都往醫院跑。反觀美國、英國、日本等先進國家，病患無法自由選擇到大醫院看診，透過「分流」、「節流」，讓資源做最適當的分配。