急診壅塞醫護叫苦病人哭 邱泰源：調度病房+調健保給付

醫院急診壅塞嚴重，急診醫學會緊急發文，直指「今年急診壅塞情況，已達前所未有的嚴重程度」，憂心問題持續下去，將引發急診醫護人員大規模離職，希望政府能夠正視並採取有效措施。衛福部今天上午十一時再度召開會議，邀請各醫學中心、急診醫學會等討論急診壅塞情形。

今天會議時間約100分鐘，衛福部邱泰源說，近日醫院壅塞造成醫護人員工作負荷過重，主因有三點，包括今年春節期間較長，並受急性傳染病、天候造成急診病患增加，以及護理人力短缺，造成病房量能減少。

邱泰源說，衛福部已於2月8日、13日及24日召開3場會議，並積極制定短期三大強化因應策略，及中長程二大改革方向。三大短期因應策略為：

一、醫學中心強化院內病床調度 二、加強區域醫院聯防機制 三、強化民眾分級就醫資訊

兩大改革方向：

一、強化護理人力整備、鼓勵醫院投入急重症 二、研議健保調整給付

邱泰源說，針對中長期人力問題，自113年3月1日起公告實施醫院三班護病比，依行政院核定護理人力12項策略計畫獎勵，讓醫院增聘護理人力減輕負擔。醫院三班護病比近3個月執行現況，醫學中心整體達標37%至59%、區域醫院整體達標37%至49%、地區醫院約85%至94%，醫學中心及區域醫院未能達標，主因是夜班標準未達。今年也已編列公務預算約66.85億元，持續醫院護理人力留任。

邱泰源指出，衛福部今年新增與地方衛生局同步建立各縣市醫院護理力異動與病床調整自主通報，以協力醫院做必要應變。病床相關調度機制，也於今年2月13日至3月15日，將特殊病床彈性調整為一般病床給付，以增加病床調度機，鼓勵醫院投入急重症，研議健保調整給付。