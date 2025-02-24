影／衛福部解決急診壅塞開錯藥方 陳菁徽轟：病床根本開不出來

醫學中心急診壅塞問題嚴重引各界憂心，衛福部表示會協助醫院執行分流、增開病床。國民黨立委陳菁徽今天表示，衛福部沒搞清楚狀況，病床數不足的根本原因在於護理師人力及健保點值都不足，讓病床根本開不出來。

行政院長卓榮泰今晨要求衛福部報告有關急診壅塞問題相關整備情況，衛福部會中表示，持續協助醫院進行醫護人力、病床調整及轉診分流機制，近日也有部份醫療院所進行院內調度，卓揆請衛福部對外說明政府因應整備情形，並協助醫院參考已緩解急診壅塞的成功經驗。

陳菁徽指出，急診壅塞問題從農曆年一路至今，直到上周末，急診醫學會發出了哀嚎，根本原因在於後面的病床或是加護病房（ICU）床位不足所致，而非流感或是諾羅病毒的大爆發，衛福部至今還沒有搞清楚狀況，病床數不足根本問題就是護理人力、健保點值都不足。

陳菁徽批評，政院、衛福部今召開會議還只找了所有的醫師團體，卻缺乏護理師團體，表示根本是頭痛醫頭、腳痛醫腳；衛福部要叫大家執行分流、增加病床，但病床根本就開不出來。護理師不足、人力不足、健保點值不足，才是最根本的原因。

陳菁徽說明，給護理師白班津貼從上一任行政院院長一路研擬至今，已幾乎要一年了都還沒有發放；國內護理環境、急診環境都沒有絲毫改善，甚至有急診醫師在自己的社群平台上說，現在從事急診這個行業的風險很高，因為床位不夠，他們把急診當成加護病房在照顧。

陳菁徽感嘆，有急診醫師分享，目前急診壅塞問題，他只來得及顧好每一個病人的生命徵象；再者，護理師不足，所以急診從其他的單位調過來的護理師，並沒有充足的加護病房或是急診經驗，造成病患的醫療品質下降。另外，也能看到高雄有病患在救護車上等到底哪邊有ICU病床，轉院轉了十幾家、電話打了20幾家，結果個案最後還是因為敗血症而不幸身亡。

陳菁徽認為，這些都是一年前就已預見未來台灣會面臨的亂象，但衛福部到現在還沒有辦法搞清楚事情的根源，就是必須盡速面對，不管是改善工作環境，或是提高津貼，又或者提高健保點數，甚至是賴清德承諾的健保點值達到一點1元，若都有做好會有現在的急診大崩盤嗎？