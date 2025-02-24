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衛福部醫院急診壅塞會議3建議 洪子仁：緩不濟急

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
醫院急診壅塞嚴重，衛福部今天上午十一時再度召開會議，參與會議的新光醫院副院長洪子仁說，衛福部提出三點討論，第一、希望擴大「在宅急症照護計畫」；第二、醫學中心應鼓勵急診患者下轉至區域醫院治療；第三、請醫院調整門、急診收治住院病人比率，直言這些方向對紓解急診壅塞，緩不濟急。本報資料照片
醫院急診壅塞嚴重，衛福部今天上午十一時再度召開會議，參與會議的新光醫院副院長洪子仁說，衛福部提出三點討論，第一、希望擴大「在宅急症照護計畫」；第二、醫學中心應鼓勵急診患者下轉至區域醫院治療；第三、請醫院調整門、急診收治住院病人比率，直言這些方向對紓解急診壅塞，緩不濟急。本報資料照片

醫院急診壅塞嚴重，急診醫學會緊急發文，直指「今年急診壅塞情況，已達前所未有的嚴重程度」，憂心問題持續下去，將引發急診醫護人員大規模離職，希望政府能夠正視並採取有效措施。衛福部今天上午十一時再度召開會議，邀請各醫學中心、急診醫學會等討論急診壅塞情形。

今天參與會議的新光醫院副院長洪子仁說，衛福部為緩解急診壅塞，今天上午將舉行視訊會議，會議時間約100分鐘，並提出三點討論：第一、希望擴大「在宅急症照護計畫」，讓到急診施打抗生素的慢性病患，可以轉至基層診所或回到家中接受注射；第二、醫學中心應鼓勵急診患者下轉至區域醫院治療；第三、請醫院調整門、急診收治住院病人比率。

洪子仁指出，醫院急診壅塞問題複雜，但到醫院急診接受抗生素治療的患者，人數很少，並非急診壅塞的主因，且這樣的治療氛圍還沒有形成，執行效果有限，「沒有那麼容易」，無法立即解決急診壅塞。

其次，要求醫學中心的病人下轉至區域醫院，礙於民眾追求大型醫院、名醫的迷思下，「病人寧願躺在台大醫院、新光醫院的急診走廊」，也不願意離開，這方面政府應提高強制力。

另外，衛福部提出調整門、急診收治住院病人比率。洪子仁說，這背後仍有問題，原因是醫院各專科病床、照顧人力有一定配置，無法內外科病床互收病人，且急診病人收治住院後，照顧量能增加，恐超過住院醫師及護理師的極限引爆不滿。

洪子仁說，急診壅塞原因之一，為受到超高齡社會影響，很多慢性病患者為尿路、軟組織感染等需要治療，但沒有病床收治住院，造成「急診住院化」，以新光醫院來說，主要為感染科、胸腔科、腎臟科、腸胃科四大科別，呼籲衛福部應建立急診待床系統，隨時監控急診待床人數，如果到達上限時，就讓病人轉院，或啟動醫護人力調度機制，但這需要挹注更多的經費。

洪子仁也建議，政府應挹注經費，健保給予給付，針對急診壅塞的醫院規畫專門處理「急診住院化」慢性病患的醫護團隊，讓患者不須立即住進病房，在急診就能獲得良好的治療，尤其是在現在季節變化，許多高齡長者罹患肺炎住進加護病房，造成加護病房一床難求的時刻。

衛福部長邱泰源將於下午三點舉行記者會，對外說明會議情形，以及針對醫院急診壅塞應如何因應。

洪子仁 衛福部 醫學中心

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