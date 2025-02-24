高雄重症病患北上尋求ICU卻不治？ 高市衛生局：查無紀錄

全台護理人力短缺，一名麻醉科護理師發文指稱，有位重症病患前往高雄一家醫學中心急診，卻因加護病房滿床無法救治，輾轉至成大斗六分院就醫，後來不幸死亡。高市衛生局表示，初步釐清高雄市轄內醫學中心轉出狀況，尚無轉至該院之個案就醫紀錄；高市EMOC（緊急醫療轉介中心）近期亦未接獲相關轉介需求。

麻醉專科林姓護理師在社群平台發文指稱，有位患者從高雄一路往北找ICU床位，直到我們這間醫院（成大斗六分院）有床才能開刀，打開腹腔屎已經瀰漫腹腔，患者身體也沒本錢，各種升壓藥使用，已到敗血症休克，生命沒了就是沒了。

針對這起「高雄市醫學中心急診」無法收治送往外縣市一案，衛生局調查說明指出，初步釐清高雄市轄內醫學中心轉診狀況，並無轉至該院之個案就醫紀錄；另查衛福部高屏緊急醫療應變中心及高市EMOC（緊急醫療轉介中心），近期亦未接獲相關轉介需求。