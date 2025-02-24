趙少康：賴清德有空傾聽醫護SOS了嗎？先換掉林靜儀

賴清德總統昨天邀民進黨立委烤肉，中廣前董事長趙少康今天表示，這些人忙著高調曬出跟賴清德的合照，腦中想的都是自己的政治前途，賴清德的烤肉趴結束了，現在可以好好傾聽醫護的求救訊號了嗎？

趙少康指出，民進黨烤肉趴的同時，各大醫院的醫護正在歷經人間煉獄，面對被塞爆的急診室，只好拿命來拚，超長工時、沉重的心理壓力，血汗都不足以形容。

趙少康說，10天前，護師工會就曾對外求援，光是去年12月到今年初，就算是在年終獎金發放高峰，還是有700多位護理師離開，護師工會直指「這是醫院與政府長期忽視護理人力困境的結果」。當時他就曾呼籲稅收年年超徵，快還護理師公道 ，包括為護師每月加薪1萬元、調高健保點值1點1元、提高重症醫師健保給付等。

趙少康說，10天後，急診壓力鍋不但沒有舒緩，還持續惡化，台灣已經是「無政府狀態」了嗎？台灣急診醫學會再度發出求救訊號，今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度，若問題持續，將引發急診醫護大規模離職，進一步削弱醫療體系的承受能力，並對病人安全與醫療品質造成嚴重影響。

趙少康批評，面對急診亂象，衛福部次長林靜儀卻在Threads輕蔑回覆陳情基層心聲的醫師，竟稱「呵呵。所以你的小腦袋裡，政府按一個鈕事情就會完全改變了嗎？」難道林靜儀認為，現在急診塞爆都是民眾的問題？急診分流推動這麼多年，成效不彰，政府沒責任？護理師不夠所以關病床，讓急診病患無法後送，也是民眾的問題？

趙少康說，就是因為政府只會擺爛，才會逼得醫護必須一再公開求救，如果政府失能，三年後就換人，但是現在至少可以換掉林靜儀。