急診塞爆今年創新高 醫揭：從未落實「分級醫療」

從過年期間，就不斷傳出急診室塞爆慘況，民眾等不到病床，甚至有民眾因轉診錯過黃金治療時間，最後敗血症過世。新光醫院急診醫學科主任張志華表示，急診室亂象已經是「老問題」了，尤其今年過年特別嚴重，還有病患躺地CPR，不少第一線醫護崩潰發文求救。

張志華指出，過年因為醫院人力少，急診室本來就會出現壅塞狀況，不過往年只有北部大醫院塞，今年中南部也是塞到亂七八糟。他說，主因是「供需失衡」，因免疫負債關係，流感、諾羅病毒大流行，一人感染、全家跑急診。

就診的需求增加，但人力卻大不足，張志華強調，醫院工作環境惡劣，年後爆護理師出走潮，留下的人工作愈來愈繁重、工時也變長。病人增加，但沒有人可以顧，醫護量能告急，而醫院的關床潮更是讓急診室雪上加霜。

除了「供需失衡」，張志華說，台灣從來沒有真正落實過「分級醫療」也是導致急診室壅塞的一大主因，即使已經呼籲民眾輕症不要跑醫學中心，但是大醫院部分負擔對民眾來說「太便宜了」，大家都想至大醫院看病。

另外，張志華認為，住院也沒有落實分級醫療，導致輕症無法下轉、重症無法上轉，病人卡住病床，病床的周轉率低，急診待床的人也就無法收住院，只能一直等待，重症病人被迫滯留急診，也讓面臨生死關頭的急診室，變成了無法紓解人潮的一般病房。

張志華指出，要解決這些亂象，應該從健保制度做起，健保是台灣唯一獨大保險，應擔起重任分配資源。例如，提高收費差異化，如果部分負擔對民眾來說是小錢，根本不痛不癢，不管輕重症都來大醫院報到。

他建議，看病應該先自費，民眾事後再拿醫院的單據跟健保書申報核銷，這才是正確的做法。健保署應設多一道關卡機制，看病先找社區厝邊的醫師，避免民眾小病就跑到大醫院的習慣。