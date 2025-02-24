醫學中心急診壅塞 卓揆一早召集衛福部報告整備情況

醫學中心急診壅塞問題難解，行政院長卓榮泰今晨要求衛福部報告相關整備。行政院指出，衛福部會中表示，持續協助醫院進行醫護人力、病床調整及轉診分流機制，近日也有部份醫療院所進行院內調度，卓揆請衛福部對外說明政府因應整備情形，並協助醫院參考已緩解急診壅塞的成功經驗。

自去年7月部分負擔新制上路以來，雖然急診室輕症個案減少，但壅塞問題仍然嚴重，病床有限，根據健保署統計，最嚴重的檢傷一級民眾暫留醫學中心急診時間長達15.43小時，醫學中心能在8小時內轉入病房者不到半數。

針對今日會議情況，行政院發言人李慧芝轉述，卓揆首先感謝在春節連假期間守護民眾健康的醫護人員，尤其是在流感季當中，包括腹瀉以及重症等併發症狀就診人數及確定病例，今年是過去9年間的數倍之多，特別感謝第一線醫護人員的辛勞。

李慧芝指出，衛福部於會中表示，持續協助醫院進行醫護人力、病床調整及轉診分流機制，此外近日有部分醫療院所進行院內調度，舒緩急診壅塞，卓院長請衛福部對外說明政府因應及整備情形，對於已緩解急診壅塞情形的醫院經驗與處置方案，也請衛福部協助各醫院參考推行，以有效解決目前的狀況。

今天與會人員，包括行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、副秘書長王貴蓮，李慧芝、衛福部長邱泰源、次長林靜儀、醫事司長劉越萍、疾病管制署副署長羅一鈞。