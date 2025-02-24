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急診壅塞 行政院長卓榮泰召開會議討論

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

關於近日醫學中心急診壅塞狀況，行政院發言人李慧芝24日表示，行政院長卓榮泰上午已請衛福部針對相關整備情形進行報告。並對於已緩解急診壅塞情形的醫院經驗與處置方案，也請衛福部協助各醫院參考推行，以有效解決目前的狀況。

近期台灣醫療體系面臨前所未有的危機，不僅急診室人滿為患，各大醫院的病房也因護理人力嚴重不足而被迫關閉。對此，行政院也在今日上午召開會議。李慧芝轉述，卓院長首先感謝在春節連假期間守護民眾健康的醫護人員，尤其是在流感季當中，包括腹瀉以及重症等併發症狀就診人數及確定病例，今年是過去9年間的數倍之多，特別感謝第一線醫護人員的辛勞。

李慧芝指出，衛福部於會中表示，持續協助醫院進行醫護人力、病床調整及轉診分流機制，此外近日有部分醫療院所進行院內調度，舒緩急診壅塞，卓院長請衛福部對外說明政府因應及整備情形，對於已緩解急診壅塞情形的醫院經驗與處置方案，也請衛福部協助各醫院參考推行，以有效解決目前的狀況。

今日與會人員包括行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、副秘書長王貴蓮，李慧芝、衛生福利部長邱泰源、政務次長林靜儀、醫事司長劉越萍、疾病管制署副署長羅一鈞。

衛福部 醫護人員

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