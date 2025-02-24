急診壅塞前所未見 陳昭姿點名「這官員」不要成為幫兇

醫院急診壅塞情形嚴重，急診醫學會昨緊急發文，直指「今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度」，憂心如果問題持續下去，將引發急診醫護人員大規模離職，希望政府能夠正視並採取有效措施。衛福部將於今天上午十一時再度召開會議，邀請各醫學中心、急診醫學會等討論急診壅塞情形。民眾黨立委陳昭姿今天直接點名，「請林靜儀次長不要成為逼走醫護的幫兇！」。

陳昭姿在臉書表示，不久前，一位急診醫師在Threads上，請衛福部林靜儀次長多關心急診科面臨的崩潰與壅塞問題，結果林靜儀竟然以非常嘲諷的語氣回應：「呵呵，所以你的小腦袋裡，政府按一下鈕事情就會完全改變了嗎？」這位急診醫師無奈之下，決定準備離職，感到無比心痛。

陳昭姿說，這已經不是林靜儀第一次在網絡上對基層醫護的求助進行嘲笑。之前在生理食鹽水缺貨事件中，也曾批評提出問題的醫護同仁「站著說話腰不疼」，引發爭議，雖然隨後她有進行道歉，但現在又重蹈覆轍。

陳昭姿說，「我必須嚴肅指出」，林靜儀三番兩次以嘲笑的態度對待基層醫護的求救，這樣的行為實際上是在促使醫護人員的流失。身為政務官，林靜儀如果沒有勇氣去改革許多制度性問題，至少應該親自走到醫療現場，了解一線醫護的困境，但她卻選擇了最糟的方式，對急診醫師進行網絡上的嘲諷。

陳昭姿說，請問卓榮泰院長、邱泰源部長，林靜儀還適合繼續擔任次長嗎？她並不期待林靜儀道歉，因為道歉也無法彌補醫護人員所承受的傷害。希望卓院長、邱部長能夠撤換林靜儀，選擇一位真正有心改革、願意與基層醫護進行良好溝通的次長。