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缺病床…高雄1重症 聯繫10多家醫院才收治 不幸過世

聯合報／ 記者廖靜清蔡維斌李樹人／連線報導
去年入冬以來，國內醫學中心急診與加護病房過載，不只急診床位告急，加護病房待床人數也居高不下，就醫民眾苦等的背後，反映醫護人員不足的問題惡化。記者林俊良／攝影
去年入冬以來，國內醫學中心急診與加護病房過載，不只急診床位告急，加護病房待床人數也居高不下，就醫民眾苦等的背後，反映醫護人員不足的問題惡化。記者林俊良／攝影

一名重症患者日前被送至高雄某醫學中心急診，但院內加護病房滿床，無法收治，聯繫高雄、台南、嘉義等十多家大型醫院，均無法後送，最後緊急送至遠在一五○公里外的成大附設醫院斗六分院，但患者仍因敗血症過世。

令人聯想到邱小妹事件

 

上述事件令醫界想起二○○五年「邱小妹事件」。邱小妹事件起因於醫療轉診制度失衡、台北市政府災難應變指揮中心的指揮調度失當，病童邱小妹從台北轉至台中梧棲童綜合醫院後死亡；該事件後，衛生單位整頓台灣急診救護醫療體系。廿年後類似悲劇再度上演，但此次病患過世的關鍵是護理人力短缺造成急診壅塞，與加護病房滿床所致。

救護車一路往北找床位

麻醉專科護理師林費茱在社群平台貼文，該個案從高雄一路往北找ＩＣＵ（加護病房）床位，最後轉院到成大附設醫院斗六分院，但病情危急，打開腹腔後，發現腹腔內已充滿排泄物，最後因敗血症死亡。

該個案送到成大斗六分院前，透過急診救護醫療平台聯繫十幾家醫院，都沒有ＩＣＵ病床，因此無法收治，當時成大分院加護病房有空床，雖為地區教學醫院，但患者病情危急，必須緊急處理，救護車趕快駛進急診，醫療團隊緊急開刀，但因病情嚴重，仍回天乏術。

林費茱指出，這名患者抵抗力不足，因嚴重的腹腔感染合併敗血性休克，使用升壓藥急救，仍不敵病魔過世。令人感嘆的是，患者一路從南往北送，家屬奔波治療，但病人身體虛弱，禁不起細菌來襲而死亡；最後，家屬還要長途跋涉，把已逝家人接回家。

據了解，該患者家屬至成大斗六分院時表示，他們從南部某醫學中心轉院，一路隨車救護人員打了很多電話，但各醫院都說加護病房並無空床，無法收治。對於此案，成大斗六分院昨天不願表示意見。

雲林縣衛生局長曾春美表示，院際間調度相互支援是常有的事，目前雲林各醫院急診和ＩＣＵ病床經常滿床，確有一床難求窘況，不過，醫院之間還是都會彼此調度，盡力協助，救命為先。

近期加護病房待床嚴重

護理人力短缺，許多醫院關床，造成急診壅塞，連加護病房也受到影響，查詢健保署「重度級急救責任醫院急診即時訊息」平台，以昨晚八時為例，全國多家醫學中心加護病房待床情況嚴重，高雄、台南等醫學中心加護病房待床人數確實明顯較高。

春節前急診與加護病房負荷過重的問題已浮現。小年夜北部一名中年男子因流感相關併發症送進某醫學中心急診，情況危急須插管並送加護病房，但前面等待要進加護病房的患者高達廿九位。

官方資訊顯示，昨晚加護病房待床人數以高雄長庚十七人最多，其次為林口長庚十四人、高醫九人、成大醫院八人、台中榮總八人、台北馬偕七人、國泰醫院四人、中國附醫三人。

健保署 加護病房 成大醫院 救護車 敗血症 護理師 醫學中心

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