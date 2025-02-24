新聞眼／轉診悲劇 你我都可能成主角

二十年前邱小妹事件起因於醫療轉診制度失衡，重症腦傷的小女孩從台北轉至台中童綜合醫院仍不幸死亡。在改革醫療轉診制度廿年後，類似憾事再度重演，重症患者從高雄北上至雲林才找到願意收治的醫院，原因為護理人力短缺，如任其惡化，你我皆可能成為悲劇主角。

醫界出身，最了解民眾醫療需求的賴清德總統提出「健康台灣」目標，勾勒出二○三○年標準化癌症死亡率降低三分之一願景，對於眼前急診壅塞、轉診困境卻不能視而不見。

為何從高雄、台南、嘉義等十幾家大型醫院無力收治該名患者？關鍵在於護理人力不足，急診壅塞、加護病房一床難求。

今年春節起各大醫院均出現一樣的窘境，甚至急診醫師高聲吶喊，急診病人必須躺在地上急救，政府彷彿才大夢初醒。一個多月來，衛福部召開二次會議，今天又將再開會，但始終無法解決問題。

需轉診的病人找不到容身之處，類似悲劇還要發生多少次，政府官員才能感同身受？醫事人員紛紛從急重症科別出走，衛福部提不出解決方案，眼睜睜看著人力流失，不少醫師擔心，未來急診病人即使躺在床上恐也沒有醫護人員急救，這樣的場景，令人心寒。

「去年四急診醫師離職，執業環境確實前所未見地惡劣。」一名急診主任感嘆，每次聽聞又有急診醫師要出走，心想「如果以後中風了、心肌梗塞了、重大外傷了、腹部急症了，還有急診醫護幫我看病嗎？」

不要以為跨縣市、開車數百公里找不到願收治的醫院之轉診慘況不會發生在自身或家人身上，如果衛福部再不改善急診壅塞等醫療困境，全體國人均將身受其害。