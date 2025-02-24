急找對策…衛福部今開會 要醫院增急診住院

醫院急診壅塞嚴重，急診醫學會發文稱「今年急診壅塞已達前所未有的嚴重程度」，憂心急診醫護大規模離職。衛福部緊急於今天邀請各醫學中心、急診醫學會開會，加強醫院區域聯防機制，建議非急症患者先到診所或地區醫院門診就診，解決急診壅塞問題。

衛福部長邱泰源表示，將請各醫院調整急診及門診住院比率，增加急診病人住院，不過，門診也有不少癌症患者等待住院治療、手術，恐讓各醫院陷入兩難。另外，要求醫院增加急診醫護人力及合理給付，要求各醫師公會加強宣導，患者先到基層診所就醫，再轉診至區域醫院。

衛福部次長林靜儀指出，今天急診壅塞討論會議將確定各醫院壅塞狀況，進而決定調節機制落實程度，並加強醫院區域聯防機制，因許多壅塞醫療院所周邊也有地區、區域醫院，若醫院無力協調下轉疏散，將以區域為單位，協助建立分流機制，協助病患轉院收治。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，為了解決急診壅塞，衛福部於二月八日、十三日分別召開會議，部分醫院提出安寧病床等特殊病床開放收治一般病人，經與疾管署、健保署討論，預估此波急診壅塞情形至三月十五日，決議提供醫院彈性調整特殊病床為一般病床，自即日起至三月十五日，增醫院病床調度機制，減緩急診壅塞。

急診醫學會理事長許建清說，急診壅塞主因是護理人員不足，醫院關閉病房所致，呼籲重新檢視各醫院門急診收治住院患者比率，如台大醫院急診患者配床不到三成。長期計畫為提高護理人員薪資、改善工作環境，把人留下來。