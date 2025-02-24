冰山一角…醫師：急重症被迫轉診 已成常態

農曆春節迄今，各大醫院急診室爆滿，連加護病房也拉警報，發生高雄轉送雲林的醫療悲劇，一名不具名急診醫師說，加護病床吃緊，許多急重症患者被迫轉診已成常態，台北有名主動脈剝離病人亟需加護病房，從台北問到台中、彰化，就是無院收案。

「需要轉診卻無處可轉的病人真的很可憐，呼籲衛福部重視轉診問題。」這名急診醫師說，主動脈剝離患者亟需轉院治療並住進加護病房，但從台北各大醫院開始問起，均說沒有床位，一路問到桃園、新竹、台中、彰化等多家大醫院，還是沒有人願意接手。

新光醫院副院長洪子仁表示，從高雄送至雲林救治仍不幸死亡的個案極可能是冰山一角，是否還有其他類似事件但卻還沒被發現？這恐是在加護病床緊繃下的一個醫療困境，政府應視為一大警訊。

成大醫院急診部主治醫師簡立建表示，各醫院急診壅塞、護理人力不足，如果出現大型災難，沒有一家醫院可以承受，政府今年編列四十億元韌性計畫，其中並無護理師等執行人員經費，呼籲衛福部建立災難護理師制度，才能真正解決問題。

衛福部醫事司長劉越萍表示，觀察全國醫院加護病房情形，除台大、林口長庚等醫學中心較為緊繃，其餘區域、地區醫院相對較空，目前接獲情形多半是病人不願轉院或不願被送至不想去的醫院，如願轉院的急重症患者可能被轉到較遠醫院，因為那是病人想去的或有能力處理的醫院。

劉越萍表示，高雄轉至雲林的死亡個案尚未接獲通報，將於今天了解；醫師轉診病人多因照顧量能不足，就目前病人轉診狀況，仍沒出現醫院漏接情形，該接病人的醫院都有接到，只是轉到較遠醫院，「這一陣子，這樣情形會陸陸續續發生。」