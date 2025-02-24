急診塞爆 恐引發醫護離職潮

護理人力不足，急診人滿為患，壅塞狀況嚴重，待床人數眾多，不少病人在急診觀察室裡等了三、五天，仍無法順利住院。記者林俊良／攝影 衛福部二月上旬預估急診塞床約二、三周後就逐漸趨緩，但台灣急診醫學會祕書長李智晃表示，急診壅塞可能到夏天前都不會改善，今年流感疫情嚴峻，許多醫院通報滿床，全台各醫院急診室大塞車，醫護人力已不堪負荷，若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職。

急診患者排床約需要等多久？李智晃表示，需要住到加護病房的病人平均留在急診室三至五天，這是有可能的。急診壅塞的原因跟醫院可利用住院床位不足、急診住院配床比例失衡有關，而護理人力不足，病床開不出來，也導致塞滿病患。

據統計，今年春節平均每天急診就診約三點七萬人次，高於去年同期二點七萬人，約一萬人之多，雖衛福部疾呼是流感、諾羅疫情一起發威及天冷加重效應造成急診壅塞，但李智晃強調，急診塞爆主因是「人力荒」，如果能留得住病房護理師，病床數目就不會減少。

李智晃指出，護理師人力不足，造成病房關床，人力缺口形成骨牌效應，必須改善整體制度。台灣急診醫學會於廿二日晚間緊急發文「今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度，若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職。」警示是希望改善護理待遇，人留住了就能降低關床床數，急診病人就可以轉上去，緩解急診室人潮。

護理師護士公會全國聯合會昨舉辦「健康台灣全國護理健走日」活動，台北市長蔣萬安表示，台北市有三點二萬名醫護人員，市府重視照顧病患的第一線醫療人員，聯醫全體員工全面加薪百分之三，所有聯醫人員獎勵金提撥比率從現行百分之八十提至百分之八十五，另外，上月已拍板，市屬聯合醫院系統衛生局年上繳統籌款從一億元降到五千萬元，盼從市立醫院做起，提供具競爭力的薪資制度，改善醫護人員勞動條件，讓護理人員感受工作價值與保障。