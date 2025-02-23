護理人員紛紛出走 立委籲：解決薪資痛點、發放津貼

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽呼籲，應落實分級醫療，並改善護理師的薪資結構、發放津貼。本報資料照片
國民黨立委陳菁徽呼籲，應落實分級醫療，並改善護理師的薪資結構、發放津貼。本報資料照片

護理師嚴重流失，造成病房關床、急診室壅塞，政府再不出手解決護理荒問題，醫療品質恐變得愈來愈差。護理師護士公會全聯會紀淑靜表示，護理師是「高壓力、高風險」的行業，不少剛畢業的新人因薪資待遇與付出不成正比，常被迫長時間加班，最後滿腔熱忱被澆熄。

衛福部自去年1月起，以健保專款40億投入護理人員夜班獎勵政策，期以留住人力，但仍未見起色。立委陳菁徽指出，護理師鬧人力荒，政府除了夜班津貼，也要改善薪資結構、發放白班津貼、提高健保點值，否則醫院沒人力關病房，民眾塞在急診大排長龍，影響的是民眾的就醫權益。

「沒有護理人員的病床，就只是一張空床而已。」陳菁徽強調，醫院留不住年輕人，因為薪資待遇不如預期，且工作環境不佳，還會遇到謾罵、打人的醫療暴力，護理人員感受不到被尊重，連最基本的工作尊嚴都沒有。

陳菁徽呼籲，政府要重視人才流失的重要性，否則高齡化、慢性病及急重症照護需求增加，護理人力短缺狀況若繼續，病人得不到及時的治療和照顧。她指出，各國都面臨大缺工，這群在第一線守護民眾健康的醫護人員若外流出走，將嚴重傷害全體國人的健康，也達不到「健康台灣」願景。

陳菁徽說，今年健保邁入30周年，需要進行全面總體檢，雖然民眾滿意度高，但許多都是建立在「血汗醫護」上，應落實分級醫療，並提高急重難罕疾病的醫療給付，做好醫療資源分配。

護理師 陳菁徽

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