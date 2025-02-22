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林岱樺交保今跑10多個行程 稱捍衛清白不辜負最高得票率託付

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
林岱樺交保後，今天首度露面出席公開活動，過程中始終保持熱情和笑容面對群眾，表示目前最重要的是不辜負最高得票率的託付，以及捍衛自身清白。記者劉學聖／攝影
林岱樺交保後，今天首度露面出席公開活動，過程中始終保持熱情和笑容面對群眾，表示目前最重要的是不辜負最高得票率的託付，以及捍衛自身清白。記者劉學聖／攝影

民進黨立委林岱樺疑涉詐助理費案，遭雄檢諭令100萬元交保後，今天首度露面出席公開活動，過程中始終保持熱情和笑容面對群眾，但在活動嘉賓隊伍內卻相當低調，不站在第一排，她受訪表示，目前最重要的是不辜負最高得票率的託付，以及捍衛自身清白，不願透露其他涉案內容。

林岱樺今日在日光海島生活節活動開幕式嘉賓陣容當中，站在第3排，與美國在台協會高雄分會長張子霖並肩觀賞表演，而第一排則有市長陳其邁、許智傑、邱議瑩等人，林在過程中和陳奇邁等人並無太多交流，反而在觀賞表演時，孤身一人顯得有點突兀，就連最後大合照環節，林也是站在最後一排，甚至在陳其邁帶隊逛市集時，也不見林跟隨在側。

但整場活動，林岱樺都面著笑容，和每位民眾招手，也和他國貴賓及在場人士互動，對於民眾合照要求也是來者不拒，與他人聊天內容也不觸及敏感的涉案情節。

據了解，林交保後仍勤跑地方行程，今日6點一早出門，參與公祭、喜宴、校友會等10多項行程直到晚上10點，受訪時表示感謝各界溫暖鼓勵，感恩點滴在心頭，目前最重要工作就是捍衛自己清白，「為捍衛高雄而戰，也為捍衛司法獨立而戰」。

林岱樺說，拜託高雄市民給她加油打氣，高雄市民過去給她最高得票率的託負，她當然要最認真打拚，過去24年來皆是如此，未來每一天仍會勤跑基層服務，才不會故辜負大眾託負。

至於被問及可能脫黨參與高雄市長選戰，她未正面回應，對於父親林三榮的基金會是否仍運作，她強調全案已在偵查階段，不方便對外發表言論，未來會遵照檢察官諭知，一定百分百配合。

林岱樺交保後，今天首度露面出席公開活動，過程中始終保持熱情和笑容面對群眾，表示目前最重要的是不辜負最高得票率的託付，以及捍衛自身清白。記者宋原彰／攝影
林岱樺交保後，今天首度露面出席公開活動，過程中始終保持熱情和笑容面對群眾，表示目前最重要的是不辜負最高得票率的託付，以及捍衛自身清白。記者宋原彰／攝影
林岱樺交保後，今天首度露面出席公開活動，過程中始終保持熱情和笑容面對群眾，表示目前最重要的是不辜負最高得票率的託付，以及捍衛自身清白。記者劉學聖／攝影
林岱樺交保後，今天首度露面出席公開活動，過程中始終保持熱情和笑容面對群眾，表示目前最重要的是不辜負最高得票率的託付，以及捍衛自身清白。記者劉學聖／攝影
林岱樺交保後，今天首度露面出席公開活動，過程中始終保持熱情和笑容面對群眾，表示目前最重要的是不辜負最高得票率的託付，以及捍衛自身清白。記者宋原彰／攝影
林岱樺交保後，今天首度露面出席公開活動，過程中始終保持熱情和笑容面對群眾，表示目前最重要的是不辜負最高得票率的託付，以及捍衛自身清白。記者宋原彰／攝影

林岱樺 高雄市

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