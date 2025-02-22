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林岱樺高喊政治干預司法 沈政男狠酸檢調：只是順便而已

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
林岱樺被帶進調查局南部機動組時，對著媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」。本報資料照片
林岱樺被帶進調查局南部機動組時，對著媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」。本報資料照片

民進黨立委林岱樺涉及助理費弊案遭到檢調偵辦，她大喊「政治干預司法、司法干預初選」。醫師沈政男今天在臉書發文，狠酸檢調幾年前就偵辦林岱樺政治獻金問題，這次只是「順便」查助理費，就只是「順便」，就像柯文哲因為京華城案，也「順便」被查政治獻金。

沈政男說，法律過時就會被有心人拿來當政治惡鬥工具，柯文哲案如此，高虹安也是。高虹安沒有人頭申報助理費的問題，只是以少報多再補申報，然後就說「妳貪汙了」，高院法官看不下去聲請釋憲，大法官搞不清楚狀況，竟然不受理。

他說，林岱樺案不是助理費做帳，而是以人頭申報，然而以人頭申報，又怎樣？立委只要問政做好，幾百萬助理費拿去填海，大家也不會在乎。怎麼還會用過時的貪汙法律，像流刺網一樣，把國會議員一把網住，就為了一些助理費問題？

沈政男說，國會議員就不應該當成公務員，用貪汙法律偵辦，應該除罪化，不管是助理費還是政治獻金，向選民負責就好，如何花費每年都公布給大眾知道，如果選民認為浪費錢，下次就不會選你。

沈政男說，這麼簡單的道理，國家機器竟然沒有一點反省與調整能力。就好像通姦除罪一樣，這類國會議員的貪汙法律已經過時，其實台灣還有好多法律都已經過時與多餘，但為了法律人員的頭路，就只好在那邊繼續運轉。

林岱樺 沈政男 貪汙 高虹安 高雄市

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