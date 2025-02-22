林岱樺涉貪 胞弟疑刪手機對話滅證 雄檢將抗告

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費案原先高雄地檢署對其胞弟林岱融及2名助理聲請羈押，昨晚法官裁定3人都獲交保，檢方不服裁定，當庭向法官提出即時抗告，但3人仍暫時得具保離開，今上午檢方已整理抗告書，將向高分院提交。

高雄地檢署檢察官認為，3人涉犯嫌疑重大，且認定林岱融等人有刪除手機對話等湮滅證據的行為，而證人間的供述也與客觀事證顯有不符，尚有共犯及證人待傳訊。

檢方質疑，法院既然認定檢察官蒐證明確，林岱融等人的行為也有法定羈押原因，為何卻未裁定羈押禁見，僅諭知交保，恐怕會讓林岱融等人交保後，持續滅證、勾串，妨害將來審理調查。

據了解，林岱融遭懷疑負責指揮操盤林岱樺選舉金流及涉詐領助理費，找來王姓女子擔任人頭助理，並要求黃姓會計作帳，且3人在偵訊過程中，對於與林岱樺有關的10筆帳戶中，對於其中一個可疑帳戶是由誰保管、支出過程的陳述都不一樣，遭認定有勾串未到案共犯、證人之虞。

不過高雄地院昨晚經過數小時羈押庭審理後，認為林岱融及2助理王女及黃女對於社會危害程度及各自參與情節不必以羈押做人身自由限制，因此仍給予王岱融70萬元、2助理各60萬元。

黃姓會計及王姓助理昨晚9點20分前後分別在親友保釋下走出法院，隨後9點30分王岱融也獲釋，但林岱融面對媒體詢問對於犯罪嫌疑是否有任何話想說，林岱融不發一語，在親友陪同下快閃離開法院。