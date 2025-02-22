百萬交保 林岱樺控「查整天沒證據、強行拘留」

民進黨立委林岱樺涉政治獻金及詐領助理費案，前天在調查局南機站偵訊十六小時後，昨天凌晨移送高雄地檢署複訊，檢方訊後以她涉貪汙治罪條例等罪嫌，以一百萬元交保。林岱樺指控檢調「查整天都沒證據、強行拘留」。雄檢表示，偵辦過程依照刑事訴訟法辦理，對林岱樺沒有任何不法措施。

林：面對打擊不屈膝跪

林岱樺前天被帶走時高喊「政治干預司法，司法干預初選」，昨天清晨走出地檢署立即發表聲明說，「暗黑的勢力選擇在此時此刻打擊我，不但不會摧折我的意志，縱使傷痕累累，我依然會堅定身軀、捍衛清白。」並強調「一切依法依規、不貪不取」，面對打擊，會挺直站立，不會屈膝跪下。

府：不讓政治介入司法

總統府發言人郭雅慧昨表示，林岱樺遭檢方調查，賴清德總統同感驚訝。賴總統強調，任內絕不讓政治介入司法，也不允許司法介入初選；賴總統重申態度一如過往，不分黨派不問何人，請司法明鏡高懸、毋枉毋縱。

林妹30萬、弟70萬交保

林岱樺所屬派系正國會昨聲明，相信並支持林岱樺捍衛自身清白，也相信司法調查程序應恪遵職守，以事實為依據、以法律為準繩，確保社會大眾對司法體系的信任。

疑與林岱樺有金流往來的通法寺住持釋煌智，也以一百萬元交保，林胞妹林岱縝則獲卅萬元交保。林岱樺同時被限制住居及出境、出海，還不得與同案被告、證人接觸；林岱樺和胞妹同住，依規定兩人不能同住及接觸，傍晚林岱樺由調查人員戒護搬家。

檢方認為，林岱樺胞弟林岱融及王姓、黃姓女工作人員對案情未吐實，有串證之虞，三人犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押，法院裁定林岱融七十萬元交保，另兩人六十萬元交保，三人都限制住居，也不得與同案相關人士接觸。雄檢昨晚表示將提出抗告。

據了解，檢調疑已掌握林岱樺等人涉嫌雇用人頭助理和政治獻金金流，有可疑政治獻金轉向宗教團體或基金會，由自家會計師事務所作帳，巧立名目支付開銷。

檢調懷疑林找人頭助理

檢調懷疑林岱融負責操盤申請助理費，找王姓女子當人頭助理、黃姓女子作帳，再將助理費一併流向通法寺下的協會或基金會。檢調比對助理資料，發現王女沒實際助理工作內容，疑是人頭助理，全案依貪汙治罪條例利用職務詐取財物等罪嫌查辦。

昨天凌晨二點卅五分，林岱樺被移送雄檢時雖保持微笑，但以嚴厲言語指控檢調「強行拘留」，稱調查人員將她帶回「查了整天都沒有證據，幾乎一半的時間都是讓我空耗在那」，甚至她還有時間靜坐。

雄檢表示，偵辦過程依照刑事訴訟法辦理，對林岱樺沒有任何不法措施。南機站調查人員表示，配合檢方查案，過程對林立委很和善，而林聘用的律師曾任雄檢襄閱主任檢察官，「如果程序有問題，律師會不提出來嗎？」林指控強行拘留是自相矛盾的說法。