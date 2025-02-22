政界人士：林岱樺恐脫黨選高雄市長

民進黨立委林岱樺涉嫌違反貪汙治罪條例等案，昨天凌晨裁定一百萬元交保，她步出地檢署時發表聲明強調，暗黑勢力選擇此時此刻打擊，「不會摧折我的意志，不會屈膝跪下」。政壇人士分析，林岱樺性格剛烈，恐不排除脫黨參選下屆高雄市長。

對於林岱樺捲入司法案件中，國民黨智庫副執行長凌濤分析，這起案件像是賴清德陣營針對二○二六或二○二八大選提前排除異己，也呼籲賴清德出面說清楚林岱樺口中的「暗黑勢力」為何？民眾黨團總召黃國昌表示，「如今的柯文哲，下一個可能會是林岱樺？」呼籲賴清德講清楚，不要讓台灣司法被民進黨的政治利益一再摧殘。

有意角逐二○二六年高雄市長選戰的林岱樺，在黨內民調居前段班，聲勢原本看漲但如今捲入司法案件。她交保後發表「千錘百鍊、捍衛清白」聲明，強調暗黑的勢力打擊她，不但不會摧折她的意志，她依然會堅定身軀捍衛清白。

她指出，高雄市民以廿四年，近九千天時間檢視，知道她依法依規、不貪不取，「所以我要為清白而戰，為市民廿四年來的信任而戰」；「世間有天理，所以不容暗黑逆流，人間有公道，所以公義得以伸張」。

聲明更提到她是高雄的女兒，不可能接受莫須有羞辱，莫須有羞辱不僅踐踏她的尊嚴，也踐踏高雄顏面，「我是林岱樺，面對打擊我會挺直站立，不會屈膝跪下」。

林岱樺捲入司法案件後下一步，牽動綠營高雄市長布局。綠營目前表態參選高雄市長的四名立委中，以林岱樺民調最高，另三人民調均與國民黨立委柯志恩接近。政界人士指，林岱華任七屆立委，具一定基層實力，若反彈情緒發酵，林脫黨參選，綠營分裂恐讓藍營漁翁得利。

此次林岱樺遭檢方搜索約談，外界也質疑可能是黨內出手打擊非賴系，為潛在高雄市長參選人、總統府秘書長潘孟安或內政部長劉世芳排除障礙。

林岱樺遭檢調偵辦，綠營多數避口不提，藍營則懷疑是民進黨新系下手。國民黨高雄市議員白喬茵直言，新潮流自二○一八年至今，對高雄市長的選舉布局刀刀見骨，二○二三年更揮劍狠斬前民進黨立委趙天麟連任立委之路，提前讓趙於市長初選出局，現在則用助理費、政治獻金案為由，抓走民調最高的林岱樺，希望市民不會埋單這種「粗暴的黑道式政治」。