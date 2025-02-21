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林岱樺疑涉詐助理費案胞弟等3人交保 雄檢將抗告

中央社／ 高雄21日電
民進黨立委林岱樺（圖）疑涉詐領助理費遭搜索，訊後依涉犯貪污治罪條例以新台幣100萬元交保。圖／中央社
民進黨立委林岱樺（圖）疑涉詐領助理費遭搜索，訊後依涉犯貪污治罪條例以新台幣100萬元交保。圖／中央社

民進黨籍立委林岱樺疑涉詐領助理費案，林岱樺胞弟、王姓與黃姓服務處人員遭雄檢聲押，高雄地院今天晚間裁定林岱樺胞弟新台幣70萬元交保、另2人各60萬元交保，雄檢將提抗告。

台灣高雄地方法院晚間表示，3名被告經訊問後，雖都否認犯罪，但卷內有證人、傳票、交易明細與手機對話紀錄等證據可證，足認3人涉犯貪污治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物罪嫌、使公務員登載不實罪嫌，共同涉犯公益侵占罪嫌重大，且有勾串之虞，裁定林岱樺胞弟70萬元交保、另2人各60萬元交保。

雄院表示，案件涉及6人共10筆帳戶，依相關證據可知，帳戶仍有多筆仍待核實金流，可見仍有尚待扣押、尚有共犯或證人待傳訊。3名被告就其中之一帳戶實際由誰保管、車輛購買過程，陳述不一。

此外，3名被告情誼深厚，聯繫接觸討論非難事，有事實足認有勾串未到案共犯、證人之虞，且3名被告涉犯最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，已構成刑事訴訟法羈押原因。

不過，法官考量偵辦進度、3名被告所為對社會危害程度及各自參與情節、羈押對人身自由限制不利，命王姓、黃姓被告各以60萬元交保、林岱樺胞弟70萬元交保，都限制住居於戶籍地，且應遵守不得與彼此、其餘潛在共犯及證人以任何形式接觸附帶命令。

台灣高雄地方檢察署說，將提抗告。

有意投入下屆高雄市長選舉的林岱樺疑涉詐領助理費案，位於台北市的國會辦公室、高雄市服務處等遭檢調人員搜索。林岱樺昨天被帶到法務部調查局南部地區機動工作站詢問後，雄檢今天凌晨依違反貪污治罪條例諭令100萬元交保，限制住居出境出海。

林岱樺 高雄市

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