疑操盤詐領助理費 林岱樺弟70萬交保「不發一語」快閃離去

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費，就連弟弟林岱融及妹妹林岱縝全部捲入其中，雖林岱縝今凌晨即交保，但林岱融卻一度遭聲押，晚間才由法官裁定70萬元交保。林岱融疑無法交代金流，與同案被告的2名林岱樺的助理陳述不一致，被懷疑涉嫌操盤詐領助理費。

林岱融今晚間9點30分才完成交保步出高雄地方法院，面對媒體詢問是否確有涉案或覺得備感冤枉，林岱融不發一語在親友陪同下快步上車離去，而2名助理王姓女子及黃姓女子則在晚間9點左右先行前後交保離開。

3人在羈押庭上經法官訊問，被法官認為涉犯嫌疑重大，3人雖都否認犯罪，但根據檢調提供的證據、證人、傳票、交易明細、手機對話紀錄等，被認為涉犯貪汙治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物罪嫌、使公務員登載不實等罪嫌，以及公益侵占罪嫌。

據了解，全案包含林岱樺在內由6人涉案，10筆帳戶，但帳戶仍有多筆尚待核實的金流，而林岱融及2名助理卻就其中之一帳戶實際何人保管、某車輛的購買過程，陳述未盡一致。